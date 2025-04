„Aby lidi líp jedli a nekupovali blafy.“ Rozhovor s televizní hvězdou, kuchařem Ondřejem Slaninou

Už je to více než dvacet let, co dva kluci ukázali, že s poctivostí a talentem se dá dobýt svět gastronomie. Jeden z nich, Ondřej Slanina, učí vařit z kvalitních surovin a nebojí se experimentovat. V rozhovoru nám prozradil, jak vidí současné kulinářství a jaké má plány do budoucna.

Šéfkuchař Ondřej Slanina poskytl Čtidoma.cz rozhovor, kde se rozpovídal na téma svého kuchařského umění. Gastronomie je síť vztahů mezi naším talířem, planetou a lidmi. A proto „nezapomínejme na potěšení. Jíme nejen proto, že to udržuje naše těla, ale protože to vyživuje naši mysl a naše vzpomínky“, uvádí blog Crystal.

Ondřeji, vaše zážitkové kurzy vaření jsou velmi populární. Co vás inspirovalo k tomu, abyste se pustil do tohoto projektu, a co vás na něm nejvíce baví? A jak dlouho tyto kurzy děláte?

Inspiraci jsem sbíral postupně, jak jsem nabýval odborných zkušeností. Chtěl jsem předat lidem hlavně to, aby lépe jedli a nekupovali blafy. A věřím, že díky mým kurzům zjistí, že vaření není žádná jaderná fyzika a může vařit opravdu každý a třeba i rád. Mám prostě radost, že lidi přijdou a po našem setkání využívají poznatky z kurzu ve svém každodenním životě. Kurzy již pořádám více než dvacet let.

Jaké jsou vaše nejoblíbenější kurzy a proč? Máte nějaké speciální tipy nebo triky, které rád sdílíte s účastníky kurzů?

Já mám moc rád kurzy, kde se hodně vaří, tedy například kurz Omáčky nebo Zvěřina. U lidí je pak velmi oblíbený kurz Steaky, kde se dozví spoustu užitečných informací a zjistí, že si mohou skvělý steak připravit podle jednoduchého návodu i sami doma. Co se týče tipů a triků, ty rád prozradím všem, kteří ke mně na kurz přijdou.

Máte nějaké plány na další rozšiřování nebo inovace vašich kurzů vaření? Můžeme se těšit na nějaká nová témata nebo další zajímavé věci?

Neřekl bych vyloženě plány. Je jasné, že se kurzy průběžně za ta léta mění, a to třeba i na základě poptávky. Proč ale měnit něco, co funguje? Nová témata přichází každý rok, dokonce mám v hlavě i pár netypických kurzů, tak uvidíme, zda je zařadím do naší nabídky.

Jaké jsou vaše dlouhodobé cíle v gastronomii a jak se k nim plánujete dostat? Máte nějaký kulinářský sen, který byste si chtěl splnit, ať už jde o otevření vlastní restaurace, nebo o něco jiného? Třeba online kurzy vaření?

Dlouhodobé cíle jsou u mě za léta, co vařím, neměnné – poskytovat svým zákazníkům kvalitní službu, ať už na školách vaření, v mých restauracích, v našem televizním pořadu, nebo v rámci cateringu. Já jsem ten ze šťastnějších, kdo si může říci, že si již všechny své kulinářské sny splnil. Mám školu vaření, provozuji tři restaurace a mám vlastní cateringovou firmu. A jsem za to moc rád. Co se týče online kurzů, ty jsem si nedobrovolně vyzkoušel v dobách covidu a nerad bych se k nim vracel. Být v osobním kontaktu s lidmi je důležité a nelze to ničím nahradit.

Řízl se už někdy někdo na vašem kurzu vaření do prstu nebo se opařil nebo se stala nějaká další nehoda či poranění? A pokud ano, jak se to řešilo?

Ano, už se nám to několikrát stalo, ale naštěstí šlo vždy jen o lehké poranění, jako je drobné říznutí nebo lehké popálení. Tedy nic vážného. Máme vždy po ruce lékárničku a proškolený personál, takže si umíme poradit.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Proč Simpsonovi bydlí ve Springfieldu. A další věci, co o nich možná ještě nevíte.