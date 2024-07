Gorila a účetní z Discolandu Sylvie založili nejrozsáhlejší gang v historii Česka

Berdychův gang – jedna z největších zločineckých skupin novodobé historie. Gang, ve kterém figurovalo kolem osmdesáti lidí, včetně policistů z jednotky pro boj s organizovaným zločinem. Lidé z Berdychova gangu byli zodpovědní za loupeže, vydírání, ozbrojená přepadení, a dokonce i vraždy. Své akce maskovali jako zásahy policie, které se vždy zvrhly ve snahu o získání co největší částky peněz za každou cenu. Mnozí ale nevědí, že údajné hlavy gangu se potkaly v Discolandu Sylvie.

Není se vlastně čemu divit. V devadesátých letech se nejvíce zločinců potkávalo právě tam, Discoland Sylvie byl díky svému majiteli, Ivanu Jonákovi, centrem pražského podsvětí. David Berdych jako mladý kluk nastoupil do Discolandu na místo vyhazovače. Brzy ale pochytil gangsterské způsoby, a dokonce se pokusil okrást samotného Jonáka. Akce to byla jako z gangsterského filmu, Jonák o ní mnohokrát vyprávěl. Jednu z jeho mnoha interpretací vystihl Filip Turek, který se o Jonáka staral po jeho propuštění z vězení.

Jonák po Berdychovi střílel kvůli penězům

„Když jsme se bavili o tom Berdychovi, tak on mu dělal ochranku, dělal na dveřích a byl velmi schopný člověk. Nebyl to žádný podržtaška, ačkoliv mu tak Jonák často říkal,“ říká Turek v podcastu VOX TV. „Jednou ale udělal to, že Jonákovi ukradl denní tržbu, sedm set tisíc korun. Ivan sedl do svého Patrola a jel ho kousek od Prahy nahánět. Berdych měl v té době Volkswagen Scirocco a najednou se proti němu objevil na úzké okresce. Ivan to do něj čelně nakouřil. Oba byli od krve, Berdych začal utíkat po poli, Jonák za ním běžel a střílel na něj z pistole,“ líčí neuvěřitelnou historku Turek a podotýká, že tak vlastně Ivan Jonák založil slavný gang, protože Berdych přišel o práci.

Opravdový šéf měl být Prokop

Zločinecká skupina sice nesla Berdychovo jméno, je ale nutné podotknout, že poněkud neprávem. Podle mnoha zdrojů byl totiž jeho opravdovou hlavou alespoň v počátku další zaměstnanec Discolandu – jeho provozní ředitel Jaromír Prokop. Jde o jednu z nejzáhadnějších postav českého podsvětí. Prokop byl rodinný známý Ivana Jonáka od dětství. Když Jonák otevřel Discoland, mazaný Jaromír Prokop u něj začal pracovat jako účetní. Později se nechal jmenovat ředitelem Discolandu, což Jonák vždy rád zpochybňoval. „To víš, že jo, ty jsi prezident, tak se jmenuj prezidentem,“ řekl mu podle vyprávění novináře Jakuba Kvasničky v podcastu Hlasy zločinu.

Nechal Prokop zabít Jonákovou?

Prokop byl ambiciózní a začal si pohrávat s možností, že by si na obrovských ziscích Discolandu ukrojil mnohem více. V souvislosti s vraždou Ludviky Jonákové pak Ivan ukazoval právě na Prokopa a společníka Helmuta Hugera. Podle Jonáka chtěl nejdříve Prokop odstranit Hugera, když to ale Jonák podle svých slov odmítl, spojil se právě s Hugerem a měli nechat zabít Ludviku. Jonákovi ale soud neuvěřil a poslal ho na osmnáct, později na dvanáct let za mříže. Jonák poté Prokopa obvinil z objednávky dvou atentátů, které na něj byly spáchány po vraždě jeho manželky.

Potřebovali novou obživu

Se zavřením Ivana Jonáka a později Discolandu ale Prokopovi vyschl hlavní zdroj příjmů a s Berdychem potřebovali novou obživu. Prokop měl kontakty, Berdych byl velmi schopný. „Seznámil jsem se s ním, když nastoupil, bylo mu tehdy osmnáct, prezentoval se jako mistr Evropy v karate. Během pár týdnů jsme s panem Jonákem zjistili, že ho v ochrance všichni poslouchají, i ti starší. Udělali jsme z něj vedoucího,“ cituje Kvasnička Prokopova slova u soudu.

Muži se spřátelili, a když viděli, že Discoland už nebude sypat, vymysleli obří zločinné spiknutí, jehož krakatice čítala na osmdesát lidí včetně vysokých policejních představitelů. Gang řádil několik let a celý systém dokonale fungoval – jeho členové si přišli na stovky milionů korun, které se nikdy nenašly.

