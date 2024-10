Putin má narozeniny. Neměl charisma, tak se fotil na koni a získal krásnou Kabajevovou. Dnes se osamělý vůdce uzavírá před světem

Vladimir Putin slaví dvaasedmdesáté narozeniny a už pětadvacet let vládne Rusku pevnou rukou. Zatímco před lety byly zprávy z Ruska jednou velkou reklamou na jeho osobu a nezadaly si třeba se zprávami ze Severní Koreje, v posledních letech takové zprávy úplně utichly. Má to dva hlavní důvody. Putin už zaprvé nepotřebuje Rusy přesvědčovat o svém univerzálním talentu na všechno, zadruhé už prostě není nejmladší, a ač se snaží stále vypadat jako fyzicky zdatný chlap, není to už, co dřív.

Neměl žádné charisma

Putinův největší problém v jeho začátcích byl, že neměl žádné charisma. Nevypadal příliš výrazně, mluvil potichu a málo a nic se o něm nevědělo – prostě typický špion z KGB, kterým původně byl. Nedostatek osobního kouzla Putin ze začátku příliš neřešil, ale moc mu zachutnala, a aby jí mohl mít co nejvíce, potřeboval k tomu mnohem silnější pozici. Lehká nadpoloviční většina v prvních volbách by k tomu rozhodně nestačila. Začala tedy masivní propagandistická kampaň, která ho měla vylíčit jako silného vůdce.

Dělali z něj superhrdinu

Nejmarkantnější byla tahle snaha kolem roku 2010, kdy se Putin začal chystat rozšiřovat hranice Ruska násilím a potřeboval pro to podporu obyvatel. Kremlem ovládaná média tak začala Putina zobrazovat při nejrůznějších „mužných“ činnostech. Putin jezdil do půl těla svlečený na koni a ukazoval svalnatou postavu, jindy se zase v batyskafu potápěl na dno Bajkalu. Účastnil se sportovních turnajů, ale zajímala ho i věda. Líčili jej jako abstinenta, který vede velmi skromný život. Pak to ale i propagandisté z Kremlu začali přehánět.

Propaganda přestřelila

Putin porážel na turnajích profesionální judisty, na rogalu navigoval tažné ptáky, aby se neztratily, a vrchol nastal v momentě, kdy po prvním ponoru do Černého moře „zcela náhodou“ našel starověké amfory, které tam vědci hledali dlouhé měsíce. Z vody však vyšel s dokonale vyčištěnými muzejními exponáty, které rozhodně neležely tisíce let na dně moře. Celý svět se tomu naprosto evidentnímu divadlu smál, ale v Rusku to mělo dokonalý efekt, lidé Putina milovali. Nic na tom nezměnilo, že mluvčí Kremlu dokonce lži o starověkých amforách přiznal.

Stáhl se do ústraní

Za poslední roky ale taková propaganda utichla. Vladimir Putin si své soukromí úzkostlivě chrání a jeho fotografie z dovolených, sportovních aktivit nebo účasti na vědeckých projektech se už léta neobjevily. Prezident vystupuje na veřejnosti jen v rámci politických aktivit a ruského tématu číslo jedna – války na Ukrajině. Putin dokonce ani nepřiznal vztah s gymnastkou Alinou Kabajevovou, se kterou má žít od roku 2008. Kdyby nebylo nedávno zveřejněné rozsáhlé investigace organizace Dossier Center, která se týká dvou synů, jež s výše zmíněnou ženou má, veřejnost by o nich nevěděla téměř nic, žijí totiž v absolutní izolaci v jednom z Putinových paláců a téměř ho neopouští.

Rusko čekají drsné časy

Z výrazné světové osobnosti, již v roce 2007 vyhlásil časopis Time osobností roku, je osamělý stárnoucí muž, který se stále více izoluje od okolního světa. Své podřízené sleduje u stolu z několika metrů, přiblížit se k němu může málokdo. Z muže, který si podával ruce se světovými vůdci, je člověk, který už jezdí na státní návštěvy jen do Severní Koreje. Propagandu už nepotřebuje, ve své zemi drží téměř absolutní moc a v posledních volbách získal bezmála 90 procent hlasů. Drtivá většina Rusů za ním pevně stojí a zdá se, že Vladimira Putina vůbec netrápí, že až jeho vláda skončí, bude se Rusko zřejmě potýkat ještě s mnohem většími problémy, než má teď.

