Babiš prolomil mlčení v kauze korupčníka Hrabáče. Mohou za to všichni, jen ne on

Za korupční kauzu primátora Chomutova může krajská organizace ANO, je to první skandál za dvanáct let. Tvrdí to Andrej Babiš, který prolomil mlčení a promluvil k nejnovější korupční aféře jeho hnutí. Snažil se dění kolem Hrabáče shazovat na jiné. Jeho hnutí ANO má však na kontě mnohem více vroubků. Redakce Čtidoma.cz se podívala na ty nejzávažnější kauzy Babišových spolustraníků i šéfa samotného.

Andrej Babiš se poprvé sám vrátil ke korupčnímu skandálu v hnutí ANO. V sérii videí, která každý týden uveřejňuje na youtubovém kanálu hnutí, se vyjádřil ke kauze chomutovského primátora Marka Hrabáče, kterého policie viní z manipulace s veřejnými zakázkami. Babiš svou promluvu tradičně, poté co prodal jedny z největších tištěných médií v zemi, zahajuje útokem proti novinářům. „Provládní média měla samozřejmě velkou radost. Konečně, po dvanácti letech, nějaký člen hnutí ANO, který se dostal do vysoké pozice, selhal. Ano, je to jeho selhání. A je to i selhání krajské organizace,“ říká Babiš ve videu a začíná jmenovat kauzy vládních či ostatních politiků.

Babišovi zřejmě neslouží paměť

Andrej Babiš má ale problém, protože mnohým novinářům zřejmě slouží paměť o dost lépe než jemu, a při zmínce, že jde o první korupční skandál jeho hnutí po dvanácti letech, se mnoho z nich lehce pousmálo. Pojďme se jen zběžně podívat na několik posledních kauz. Nemusíme ani chodit hluboko do minulosti – v listopadu minulého roku zatkli exprimátora Pardubic Martina Charváta z hnutí ANO – opět za manipulaci s veřejnými zakázkami. Stejné obvinění si vyslechl jeho pardubický stranický kolega Michal Drenko.

Jeden skandál za druhým

Problémy ale nebyly pouze v Pardubicích. V rozsáhlé brněnské kauze Stoka dostal v roce 2022 exčlen hnutí ANO a místostarosta obvodu Brno-střed Jiří Švachula devět a půl roku vězení za manipulaci s veřejnými zakázkami v rámci organizované mafiánské skupiny. To vše pod hlavičkou Babišova „antikorupčního“ hnutí. Babišovo tvrzení o dvanácti letech bez korupce se tak pod tlakem pravdy pomalu rozpadá.

V březnu tohoto roku byl také odsouzen moravskoslezský hejtman Jan Krkoška, a to za účast v organizované zločinecké skupině a uplácení lékařů, kdy jim měl předat celkem 850 tisíc korun za to, aby předepisovali léky vyráběné jeho tehdejším zaměstnavatelem. V policejní síti uvázlo dvě stě lidí, Krkoška odešel pouze s peněžitým trestem, protože se přiznal a spolupracoval.

Největší kauzu zařídil sám Babiš

A konečně sám předseda hnutí, který byl nejen obviněn, ale dokonce obžalován v kauze Čapí hnízdo za manipulaci s dotacemi. Andrej Babiš ale kope kolem sebe a nebojí se tvrdit o ostatních stranách, že korupci podporují. „Oni to buď vymlčí, anebo říkají presumpce neviny, počkáme. U nás to tak není,“ říká Babiš. Jeho výroky začínající slavným „Nikdy neodstoupím, nechť si to všichni zapamatují“ jsou tedy buď přeludem z minulosti, nebo výjimkou potvrzující pravidlo. Ať si vybere Babišův volič.

ANO je strana jako každá jiná

Pokud by se totiž Babišova slova opírala o pravdu, musel by být mnohem smířlivější a uznat, že politickou stranu prostě nejde udržet absolutně bez skandálu. Babiš není včerejší a jistě ví, že ne všichni vysocí představitelé jeho hnutí šli do politiky se vznešenou myšlenkou sloužit lidem a nic si za to nevzít, že lidé v ANO nejsou o nic poctivější než lidé v ODS nebo hnutí STAN. To by ale podlomilo celou jeho protisystémovou rétoriku a jeho voličům by to odhalilo nepříjemnou pravdu, před kterou leckdy sami zavírají oči. Andrej Babiš a jeho protikorupční hnutí nejsou nic jiného než populista a jeho politická strana.

KAM DÁL: Pro Rusko jsme všichni nepřátelé. Kdy a jak skončí válka, musí určit Ukrajina, ne Západ.