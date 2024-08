Lajdácké, ukvapené. Ministr Bartoš přesto odmítá vyvodit osobní odpovědnost za zpackanou digitalizaci stavebního řízení

Ivan Bartoš se do rezignace nehrne. Přesto, že systém digitalizace stavebního řízení není plně funkční ani měsíc po spuštění. Šéf Pirátů a ministr pro místní rozvoj to několikrát zopakoval. Říká sice, že má za systém osobní odpovědnost, když ale přijde řeč na případné důsledky, tváří se jako neviňátko.

Stavební úřady se velmi složitě vypořádávají se žádostmi o stavební povolení v Informačním systému stavebního řízení. Sám Ivan Bartoš v rozhovoru pro Novinky.cz na jednu stranu tvrdí, že žádosti procházejí, na druhou stranu přiznává „chyby v automatizaci“ a další drobné výpadky. Úředníci, architekti a další lidé, kteří se systémem denně pracují, však neustále tvrdí opak.

Správná cesta, špatné provedení

„Cesta je správná. Je ale nedobře, lajdácky provedená, ukvapeně spuštěná. Nikdo včas neřekl, neupozornil, že některé systémy nefungují. Tomu nerozumím. Kdyby se takhle zaváděly jiné elektronické systémy, tak by zkolaboval stát,“ připouští šéf komory architektů a bývalý pražský primátor Jan Kasl. „Buď měli systém dělat o rok déle, nebo to má dělat více lidí, případně schopnější lidé,“ řekl na adresu nového systému.

Partneři Pirátů mluví o rezignaci

Problémy s novým systémem donutily jednat i koaliční partnery Pirátů. Ti začali otevřeně mluvit o tom, že pokud se systém nerozjede do konce prázdnin, měl by z toho ministr Bartoš vyvodit osobní odpovědnost. „Neprobíhalo testování a zaškolování. Nebyl na to časový prostor, což není dobře. Termín spuštění byl také na začátku prázdnin, což moc nepomohlo,“ říká o Bartošových problémech pro CNN jeho kolega z pětikoalice, šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob, s tím, že očekává osobní odpovědnost.

„Pokud ten systém nepoběží na konci prázdnin, tak jsme ve vážném problému,“ vysvětluje Jan Skopeček z ODS a jedním dechem dodává, že digitalizace byla od začátku doménou Pirátů a jedním z hlavních úkolů Ivana Bartoše na Ministerstvu pro místní rozvoj. „Takže pokud selže v základní vlajkové lodi, se kterou na to ministerstvo šel, nedovedu si představit, že by nepodal rezignaci,“ uvedl v pořadu 360° na CNN Prima News.

Bartoš: Můj odchod nic nevyřeší

Ivan Bartoš si však osobní odpovědnost zřejmě vykládá jinak než jeho koaliční partneři. Podle předsedy Pirátů totiž rozhodně nespočívá v jeho rezignaci. „Já vůbec nevidím, jaký efekt by mělo, kdybych řekl, ať to dělá někdo jiný. Není to řešení té situace,“ brání se Bartoš. Otázkou je, jaký význam má ve funkci ministr, který ztratil důvěru podřízených. O problémech sice sám Bartoš vydal rozsáhlý článek, nicméně o vlastní odpovědnosti je tam napsáno pramálo.

Pokud se Bartoš nebude mít k odchodu, není vůbec jisté, že na něj kdokoli z koaličních partnerů bude tlačit, aby se tak stalo. Před volbami do krajů a Senátu, které se uskuteční koncem září, totiž není taktické ukazovat jakoukoliv slabost ve vládní koalici. „Nemyslím si, že by někdo měl chuť teď aktuálně oslabovat vládní koalici, blíží se přece jen krajské volby,“ potvrzuje Karel Komínek z Institutu politického marketingu, ačkoliv připouští, že vládní koalici by neohrozil ani odchod Pirátů. Těm by naopak mohl takový odchod prospět, jak se můžete dočíst v našem článku.

Otázkou tedy zůstává, kdo bude mít odvahu případné nedodržení srpnového termínu pro opravu chyb řešit. Jakkoliv to totiž může vypadat jako problém primárně ve vládní koalici, pokud nebude na konci prázdnin systém fungovat, pro české stavebnictví by to mohlo mít velmi vážné ekonomické důsledky.

