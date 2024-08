Budoucnost Miroslava Kalouska: Mohl by být i prezident, říká expert

Ačkoliv Miroslav Kalousek je mimo aktivní politiku už přes tři roky, podle jeho účtů na sociálních sítích a průběžných vyjádření k různým krokům vlády se to člověku tak nejeví. Střídavě tepe vládu a opozici, naposledy se ohrazoval proti vládním slibům, že zastaví zadlužování země, což se podle něj vůbec neděje. Už v našem minulém článku politolog Charvát naznačil, že za tím může být snaha o založení nové strany.

Neřekl poslední slovo

„Vždycky se mluvilo o tom, že minimálně Miroslav Kalousek sám není přesvědčený o tom, že by v politice řekl poslední slovo,“ popisuje svůj názor na Kalouskovo jednání Charvát. „Možná si vytváří nějaký prostor, aby mohl vstoupit ještě někdy do nějakého většího volebního klání, ať už to bude v europarlamentu, nebo to bude někde jinde,“ říká politolog, ale zároveň naznačuje, že Kalousek to nebude mít úplně jednoduché.

Za všechno může Kalousek

„Ta jeho pozice je složitá v tom, že pro mnoho lidí představuje zkratku toho, proč je ten systém špatně a proč nefunguje. Zkrátka za všechno může Kalousek. Tak to opravdu reálně řada lidí má,“ podotýká odborník. „Když bude mimo tu velkou politiku delší dobu a lidé si ho budou spojovat s tím, že umí dobře kritizovat jak pravici, tak levici, tak po určité době volič zapomíná,“ říká Charvát. „Lidé nezapomínají, voliči překvapivě ano,“ dodává s úsměvem.

„Může se tedy stát, že se za pár let ukáže, že tu je voličský prostor, aby prostě byl Kalousek zvolen do nějaké zajímavé funkce. To si umím představit velmi dobře,“ vysvětluje politolog, nicméně podotýká, že Kalousek je člověk, kterého ta politika zajímá, baví a chce se k ní vyjadřovat. Takže podle Charváta není vyloučeno, že se žádná politická kariéra konat nebude.

Mohl by zkusit prezidenta

Je tedy možné, že si Kalousek prostě jen nemůže pomoci a vyjadřuje se k politice, nebo může mít konkrétní plán návratu do politiky? „On je zkušený politik, to znamená, že to vlastně může být obojí. Dělá to, co ho baví, a zároveň ví, že to může mít pozitivní efekt na lidi a že v nějakém časovém horizontu se mu může podařit prolomit tu představu, že za všechno může. Pokud se to stane, může se mu otevřít prostor třeba ke kandidatuře na prezidenta,“ uvádí Charvát. „Pokud ne, tak prostě bude dál dělat, co ho baví, a bude mluvit o politice. Z jeho strany je to v podstatě win-win,“ uzavírá politolog.

