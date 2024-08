Vláda lže lidem, bije Kalousek na poplach. Chce se vrátit do politiky, říká expert

Vláda neplní sliby o rozpočtu. Alespoň to tvrdí Miroslav Kalousek. Jde opravdu o státní výdaje, nebo bývalý ministr financí sleduje něco jiného? Politolog Jan Charvát z Univerzity Karlovy pro Čtidoma.cz objasnil, co za jeho kritikou může stát, a nevyloučil Kalouskův návrat do politiky.

Kabinet Petra Fialy podle bývalého ministra financí nedokáže dodržet slib, který dal voličům v roce 2023 – tedy to, že zvrátí trend růstu státních výdajů. „To znamená, že pokud nekecali, měly by výdaje příštího roku být nižší než výdaje letošní. Tak si schválně tipněte: Věšeli nám bulíky na nos v obou, v jednom, nebo v žádném případě? Zahájím a prozradím, že nám věšeli bulíky na nos v obou případech,“ píše Miroslav Kalousek. Jaký cíl sleduje tepáním vlády, která je mu ideologicky velmi blízko a ve které je jeho bývalá strana TOP 09 dokonce jedním z koaličních partnerů?

Nic nového, říká politolog

Politolog Jan Charvát za tím rozhodně nevidí žádné antipatie vůči vládě, politik si podle něj částečně nemůže pomoci. „Nemyslím si, že bychom tomu měli věnovat nějakou přehnanou pozornost, to je věc, kterou pan Kalousek dělá poměrně pravidelně. Je to prostě profesionální politik, a ať ho respektujeme, či nikoliv, je jedním z nejzkušenějších u nás,“ říká a doplňuje, že Kalousek průběžně krmí svou skupinu fanoušků. „Těm pak může říct – podívejte se, já netepu jenom opozici a Babiše, ale když si to zaslouží, tak i Fialu, protože tak se to má správně dělat,“ dodává Charvát. Nějaké zásadní pochybení vlády za tím ale nevidí.

Stanjura: není to tak jednoduché

Na Kalouskova slova následně reagoval i ministr financí. „S kritikou, že máme snižovat deficity rychleji, nemám problém. Politická realita ale je, že k tomu neexistuje většina ani v jedné komoře Parlamentu. Jasně, můžu na 2025 navrhnout deficit třeba 170 miliard, prohrát při jeho prosazování a pak chodit a alibisticky říkat, že já chtěl šetřit víc. Musíme ale pokračovat v důvěryhodném tempu konsolidace i po konsolidačním balíčku,“ nepřímo Kalouskovi odpověděl Zbyněk Stanjura s tím, že jen díky jeho krokům nezačne s Českem unijní řízení o nadměrném schodku financí.

Kalousek ještě v politice neskončil

„Tak proč lidem tak strašně lžete? Kdybyste slibovali realitu, dokázal bych vás hájit. Vy ale slibujete něco, o čem víte, že nedokážete splnit. Ale to zase já nedokážu volit. Cítil bych se jako vůl,“ odpovídá poněkud podrážděně Stanjurovi přímo na síti X Kalousek. Podle Charváta jsou Kalouskovy zanícené debaty důkazem o tom, že v politice ještě neřekl poslední slovo. „Musí ale ještě vyčkávat, protože pro spoustu lidí tvoří zkratku pro důvod, proč tady nic nefunguje. Prostě za všechno může Kalousek,“ dodává Charvát. Kritika vlády tak dost možná nebyla hlavní důvod, proč Miroslav Kalousek výše zmíněné řádky napsal.

KAM DÁL: Fiala rozhazuje peníze, hřímá Babiš v bílém tričku za osm tisíc korun.