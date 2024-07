Dostálová: Evropský parlament se chová nedemokraticky. Válek: Ona nechápe demokracii. Tak to je, když ANO prohrává

„Nedemokraticky nás izolovali.“ Klára Dostálová (ANO) nemůže přijít na jméno těm, co ji nechtěli za místopředsedkyni Evropského parlamentu. Mohla mít vliv, ale nemá, funkci také nemá a musí držet krok s krajní pravicí v Patriotech. I když je otázka, co by vyjednala s její nevalnou angličtinou.

Klára Dostálová neuspěla v týdnu ve volbách místopředsedů Evropského parlamentu. Europoslankyně a jednička hnutí ANO dostala ve volbách 214 hlasů, pro zisk křesla jich potřebovala alespoň 333. Ani jeden z kandidátů nové frakce Patrioti pro Evropu tak mezi místopředsedy neprošel. V nejnovějším rozhovoru pro MF Dnes to Dostálová označila za nedemokratické.

Parlament se prý chová nedemokraticky

„Po prvním kole jsem si říkala, že by žádná izolace naší frakce nastat nemusela. Ale byli jsme na to připravení, jen jsme chtěli ukázat, jak velmi nedemokraticky se tento Evropský parlament chová, přestože se tak strašně rád nazývá demokratickým,“ komentuje Klára Dostálová proces, ve kterém ostatní poslanci dali zcela demokraticky přednost jiným kandidátům. To, že by mohla být chyba v tom, že se hnutí ANO spojilo se stranami vedenými Marine Le Pen nebo Viktorem Orbánem, Dostálová odmítá.

„Nebyla to chyba, protože jsou to strany, které obhajují suverenitu jednotlivých členských zemí. To je přesně v souladu s naším programem a celá frakce ctí naše priority, které jsme slíbili voličům. Tedy udělejme revizi Green Dealu, podívejme se na migrační pakt, zachovejme právo veta, žádná federalizace Evropy,“ říká zástupkyně strany, která byla v minulém období součástí liberální frakce ALDE zastávající naprosto opačné myšlenky než Patrioti.

Válek: Dostálová nechápe demokracii

Na vyjádření Kláry Dostálové podrážděně reagoval ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. „Toto provinční skuhrání a nesmysly o nedemokratičnosti proto, že Klára Dostálová v demokratické volbě nebyla zvolena místopředsedkyní, ukazují, že paní europoslankyně demokracii nechápe,“ napsal si na svůj profil na sociální síti X. „A taky to, že její frakce přátel Ruska je tam, kde jsme říkali, že bude: v izolaci,“ dodal na adresu Patriotů pro Evropu.

Velká prohra pro ANO

Pro hnutí ANO je to ztráta významného postu. Když bylo hnutí ANO součástí výše zmíněné frakce ALDE, jeho jednička Dita Charanzová byla jednou z místopředsedkyní europarlamentu už od roku 2019. Podle hodnocení instituce EU Matrix byla dokonce šestou nejvlivnější ženou v EU. O tom se může Kláře Dostálové jen zdát. Podle jejích slov to však nebude problém.

„Myslím, že spolupráci ve výborech najdeme. Nemáme ambice na předsedy ani místopředsedy. Věřím tomu, že si to ve finále sedne a že opravdu budeme dělat praktickou politiku,“ tvrdí Dostálová v rozhovoru. Jedním dechem ale dodává, že v některých případech se budou muset omezit jen na zvedání rukou pro návrhy připravované jinými.

