Kvůli průšvihu se stavbami může Bartoš skončit a Piráti vyletět z vlády

Ivan Bartoš by mohl přijít o šéfa Pirátů. Otázka je, co by bylo dál

Problémy se stavebním řízením by mohly Ivana Bartoše i Piráty přijít draho. Neprospívá to ani preferencím strany, ani pozici jejich lídra, Ivana Bartoše. V extrémním případě by ho to mohlo stát místo nejen ministra ve vládě, ale i předsedy v jeho vlastní straně. Pro Čtidoma.cz to připouštějí oslovení experti.

Systém stavebních řízení stále nefunguje správně, a to ani téměř měsíc po jeho spuštění. Shodují se na tom úředníci ze stavebních úřadů, architekti a žadatelé o stavební povolení a přiznávají to i představitelé ministerstva včetně Bartoše. Náš podrobný článek o kritice nového systému a mlčení Ministerstva pro místní rozvoj najdete zde.

Piráti mají problém

Pro Piráty to nevěstí nic dobrého, řekl redakci Čtidoma.cz politolog Karel Komínek z Institutu politického marketingu. Také připustil, že by to nejen mohlo stát Bartoše ministerské křeslo, ale důsledky by případně dopadly na celou Pirátskou stranu. „V extrémním případě určitě ano, zejména s ohledem na to, že když vyhodíte takhle malou stranu z vládní koalice, tak se nic nestane s vládní většinou,“ řekl Komínek s tím, že start systému šel rozhodně přichystat lépe.

Přijde Bartoš o místo šéfa?

Jan Charvát, politolog z Univerzity Karlovy, naopak upozorňuje, že pro Bartoše by to mohlo mít důsledky i uvnitř Pirátské strany. „Umím si představit, že to může vést ke zhoršení pozice Ivana Bartoše v čele strany. Ta strana se vnitřně trochu pere a může to posílit skupiny, které chtějí, aby Bartoš z čela strany odešel,“ říká politolog a poukazuje na nepříliš lichotivý výsledek Pirátů ve volbách.

„Ta strana v podstatě prohrála volby a bývá zvykem, že předsedové v tenhle moment odcházejí. To se u Pirátů nestalo, otázkou však je, jestli si lidé umí představit Piráty bez Bartoše. Bartoš teď není moc vidět, mnohem více je vidět Lipavský a možná teď dokonce i ostatní lidé z europarlamentu. A Bartoš byl upozaděný,“ glosuje Charvát. A politika podle něj potřebuje, aby byl člověk vidět.

Michailidu nemá šanci

Velkou šanci ale nedává takzvanému levicovému křídlu, jehož představitelkou je třeba Bartošova protikandidátka na předsedkyni Jana Michailidu. „V tom křídle je hodně lidí, kteří berou Pirátskou stranu hodně aktivisticky, v politice by ale s takovým jednáním úplně daleko nedošli. Je evidentní, že jsou tam nějaké spory, ale tu stranu volí široké spektrum lidí. V momentě, kdy by odešel Bartoš a místo něj byla předsedkyní Jana Michailidu, znamenalo by to ztrátu voličů,“ říká Charvát a upozorňuje, že taková situace je ale téměř nereálná.

Bartoš měl přiznat chybu

Karel Komínek říká, že celé situaci by šlo předejít, kdyby se ministerstvo k nefungujícímu systému postavilo čelem. „Měli se připravit na všechny scénáře včetně téhle situace,“ dodává a zdůrazňuje věci, které by měl Bartoš a jeho lidé jasně deklarovat: „Víme o problému, máme tohle jasné řešení a tady máte časový rozvrh, ve kterém to budeme realizovat,“ shrnuje politický marketér ideální postup v takové situaci. Zvláště když indicie o ne zrovna ideální funkčnosti stavebních řízení přicházely už dříve.

