Stavební úřady ovládá chaos, nový systém nefunguje. Bartošovo ministerstvo mlčí

Nový informační systém stavebního řízení nefunguje. Novinka, kterou Ministerstvo pro místní rozvoj zavedlo s prvním červencem, není plnohodnotně funkční. Jedním z měst, která se v kritice nového systému angažují, je Opava. „Nasazená verze uvedeného systému není dle názoru našeho, jakož i dalších obcí a měst, zatím dostatečně efektivní a přetrvávají zásadní nedostatky. Ve spolupráci s dalšími městy a obcemi apelujeme na zmíněné ministerstvo a intenzivně jej vyzýváme k nápravě. Přitom se snažíme konstruktivně podílet na zlepšení nevyhovujícího stavu,“ uvádí v tiskové zprávě tamní mluvčí Tomáš Elis s tím, že magistrát města nemá na tyto problémy žádný vliv. Problémy se systémem řeší také Klášterec nad Ohří, Kladno či Nový Bor a nespokojenost zní i z dalších obcí.

Bartoš řeší problémy dva týdny po startu

Ministr Ivan Bartoš, který má ve vládě digitalizaci na starost, už jisté problémy při zavádění nového systému přiznal. Na svém Twitteru pak uveřejnil snímek, na kterém podle svých slov diskutuje s tajemníky o požadavcích měst. „Za mě to bylo věcné a produktivní. Prošli jsme si seznam požadavků na informační systémy, ze kterého postupně odškrtáváme jednotlivé položky,“ uvedl už před týdnem na Twitteru. Škoda jen, že se taková schůzka odehrála šestnáct dní po startu systému a třeba ne při zkušebním provozu. Pro mnohé úředníky a lidi ve frontách by to jistě znamenalo méně stresu.

„Chápu, že kromě nových systémů se musí vyrovnat i s hromadou papírových žádostí podaných před koncem června. Čekají nás ještě náročné týdny, ale věřím, že postupně se dostaneme do bodu, kdy i jim digitalizace výrazně zjednoduší práci,“ uvedl dále Bartoš na tiskové konferenci před týdnem.

Ministerstvo o stavu mlčí

A co se vlastně za uplynulý týden od přiznání „nedokonalostí“ změnilo? Podle mlčení z ministerstva zřejmě ne mnoho. Redakce Čtidoma.cz se obrátila jak na mluvčího Ministerstva pro místní rozvoj, tak přímo na ministra Ivana Bartoše, ani od jednoho však do vydání článku nedorazila odpověď. Pokud ji později obdržíme, do článku ji doplníme.

Neznalost, kritizuje systém Langer

Systém se nevyhnul kritice ani od exministra vnitra Ivana Langera, který stojí třeba za vytvořením sítě Czech POINT, kde mohou lidé na dálku vyřizovat náležitosti na úřadech. „Mnozí z nás upozorňovali na rizika, na nepřipravenost celého systému. Výsledek vychází z hluboké odborné nedostatečnosti, neznalosti fungování veřejné správy jako takové, absence pokory a absence kvalitního týmu a komunikace,“ řekl o systému Ivan Langer pro CNN.

Piráti vytvořili chaos, říká Havlíček

Problémů systému se samozřejmě chytá opozice a jejich viník je jasný, alespoň podle Karla Havlíčka z hnutí ANO. „Vytočení projektanti, frustrovaní stavaři, zoufalí investoři, bouřící se starostové a rezignovaní úředníci, kteří chtějí jít do stávky,“ nenechá na Bartošovi a spol. nit suchou bývalý multiministr průmyslu, obchodu a dopravy Babišovy vlády. Není to nic neobvyklého, babišovci by Piráty obvinili z čehokoliv, nicméně zde je bohužel kritika ministra, který se ohání moderními technologiemi, namístě.

Bolest jménem IT systémy

Nejdříve to zapneme a pak budeme zjišťovat, jestli má vůbec šanci fungovat. Tak by se daly popsat české začátky informačních systémů, které má na starosti stát. Nejnovějším přírůstkem mezi nimi je právě ten s elektronickým stavebním řízením, nicméně je jen špičkou ledovce. Namátkou můžeme jmenovat systém elektronických technických průkazů, který se zaváděl začátkem roku. Své problémy při startu zažila eObčanka také začátkem tohoto roku. Výsledek takového zavádění je pokaždé velmi podobný: Dotčený úřad je totálně zahlcený, úředníci přetížení a občané naštvaní. Příslušná oborová organizace se bouří, že předchozí papírový systém byl lepší.