Lidé na STK často netuší, že by technickou vůbec neměli dostat. Nová inspekce je může pokutovat

Drtivá většina aut má technickou podle znalců z oboru STK neoprávněně a v síti provozoven, které ji zajišťují, vládne mafie a korupce. Tvrdí to lidé, kteří se v oblasti pohybují. Řidiči mnohdy ani nevědí, že by STK neměli dostat. Řešení ministra dopravy Kupky? Zavede speciální inspekci, která si ovšem nedošlápne jen na servisní stanice, ale také zcela nepochopitelně na řidiče.

„Emise se na stanicích STK měří tak, že výsledky jsou stejné, ať se jedná o traktor, nebo Ferrari. Protože se vůbec neměří. Technici zkasírují 2 000 korun a pustí počítač, který výsledky vygeneruje. V Německu si můžete změřit emise na 36 000 kontrolních bodech, u nás v Česku to je celkem jen 380 míst. Celé to je neskutečně lukrativní byznys, takže stanice STK přes bílé koně provozují bývalí policisté a zaměstnanci ministerstva dopravy,“ říká mimo jiné v rozhovoru pro pořad ECC Late Night bývalý technik Libor Fleischhans, který kvůli svým slovům čelí obrovskému tlaku. Chvilkami jeho vyprávění zní jako zlý sen ze země východního bloku, bohužel jde ale s největší pravděpodobností o realitu.

Podvedení nemusí nic tušit

Nejbizarnější na té situaci je, že klienti STK mnohdy o tom, že by technickou vůbec neměli dostat, absolutně nemají tušení. Kvůli nepořádku a obrovské korupci, která při kontrolách panuje, je totiž podle Fleischhanse pro stanici mnohdy jednodušší zašvindlovat i u lidí, kteří technikům žádný úplatek nedají, a vůbec tak nemusí mít tušení, že by jejich auto ve skutečnosti kontrolou neprošlo. Takoví lidé pak vůbec nemusí vědět, že riskují v lepším případě nemalou pokutu a v horším případě nehodu způsobenou stavem svého auta.

Ministerstvo vytváří úřad

Co na to ministerstvo dopravy? Bohužel je to naprosto klasická situace, kdy se ukazuje, že úředníci na ministerstvu netuší, kde je problém. Český stát má problém s fungováním určitého procesu a místo toho, aby se jej snažil vyřešit tam, kde vzniká, bude mimo jiné pokutovat lidi, kteří jsou mnohdy v tomto řetězci jen nevinné oběti. A to samozřejmě za vzniku dalšího kontrolního úřadu s represivní mocí a nejasnými pravomocemi, jehož úředníky budou muset platit lidé, které ten samý úřad bude pronásledovat. Takový je plán ministra dopravy Kupky.

Ministerstvo: Nejdeme proti řidičům

Nová Inspekce silniční dopravy bude podle vyjádření ministerstva moci zastavovat vozidla a dělat jejich kontroly, řekl Kupka. Pokud řidič neprojde, bude jej moci pokutovat, uložit mu na místě pokutu a v krajním případě mu i zabránit v další jízdě. Jaký ale bude postup proti stanici STK, která takovému řidiči umožnila vyjet na silnici, Kupkovo ministerstvo nesdělilo. „Jasně říkám, že chystaná opatření zaměřujeme na chybující, nebo dokonce podvádějící stanice, rozhodně ne na běžné řidiče,“ tvrdí Kupka a ve věci silničních kontrol poukazuje na řidiče, kteří mají vymontovaný třeba filtr pevných částic. Jak se ale bude řešit situace, kdy řidič s nevyhovujícím autem je sám podvedený, ministr nenastínil. Hlavně že víme, že inspekce bude moci zakazovat další jízdu.

Není to nový úřad, brání se Kupka

Ministr dopravy se také brání proti tomu, že jde o vytvoření nového úřadu. „Objevilo se také tvrzení, že zase vytváříme nějaký nový úřad. Není to pravda. Jen přeměníme již existující Centrum služeb pro silniční dopravu na Inspekci silniční dopravy (INSID) a posílíme jeho pravomoci,“ tvrdí v tiskové zprávě. Kolik nových inspektorů však bude muset přejmenovaný úřad přijmout, aby zvládl agendu mobilních kontrol STK, už nesdělil. Ani to, proč vlastně Centrum služeb pro silniční dopravu musí změnit identitu a fakticky se tak skutečně stát novým úřadem.

„Navíc jsme vyhlásili soutěž na zhotovitele zevrubné nezávislé analýzy, která by naši praxi porovnala s okolními státy a také doporučila případné hlubší systémové změny,“ doplňuje ministr. Analyzovat je třeba, to určitě, nicméně nebylo by lepší počkat s ohlašováním velkých změn právě na nezávislou analýzu a udělat rovnou i systémové kroky než jako první vymýšlet další způsob, jak nesystémově buzerovat lidi?

