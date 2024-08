Lidovci bojují o přežití. Politička s nahými fotkami by je mohla zachránit, říká expert

Lidovci v posledních letech rozhodně neprožívají příznivé období. Volební preference se jim s každým průzkumem propadají a rozhodně to nevypadá, že by se podobný trend mohl v dohledné době zvrátit. I samotná strana přiznává, že musí najít způsob, jak se odrazit ode dna. „Něco špatně ve straně určitě je. Ale díru v lodi jsme ještě necharakterizovali," řekl trefně v rozhovoru pro Novinky jeden z možných kandidátů, hejtman Moravskoslezského kraje Jiří Grolich. „My na jižní Moravě žijeme úplně v jiných číslech. Nejsem asi schopen uvažovat o tom, jak stranu zvednout ze dvou až tří procent, my máme na jižní Moravě podle interních dat přes 20 procent," postěžoval si.

Lidovci nemají co nabídnout

Dokonale tím ale popsal problém, který Lidovci řeší. Nedostatek mladých voličů a program, který osloví spíše lidi na malých městech a vesnicích, když hlasují o tom, kdo bude rozhodovat v zastupitelstvu. V celostátní politice už KDU-ČSL zbylo jen opravdu tvrdé jádro voličů. „Bude ale hodně záviset na tom, jak moc to jádro vydrží dlouhodobě. Pokud je to skutečně záležitost starší generace na Moravě a ta mladší už je volit nebude, tak do deseti, patnácti let už KDU-ČSL existovat nebude," říká k tomu Jan Charvát, politolog z FSV UK.

Chybí mladí lidé

Aby se zvedli ze dna, museli by podle politologa projít velmi výraznou vnitřní obnovou. "Museli by se najít nějací noví, zajímaví lidé, ale ty teď fakt nikde v té straně nevidíme," podotýká politolog. A vidět podle něj musí být i strana v mediálním prostoru, což se lidovcům sice částečně daří, ale rozhodně ne tím způsobem, kterým by sami chtěli. „Většinou jsou vidět, když je nějaký průšvih," říká politolog a vzpomíná nedávnou kauzu, kdy měla právě politička křesťanských demokratů prodávat na internetu své nahé fotky na jedné z placených platforem. I ta by však paradoxně Lidovcům mohla pomoci.

Nahá politička by mohla pomoci

„To samozřejmě lidi přitáhne a ta debata, kterou kolem toho vede pan pan Zdechovský, je komická, že žena má se svým tělem právo dělat co chce," říká politolog s tím, že s takovým názorem samozřejmě také souzní. „Je to ale komické slyšet od strany, která má problém s LGBT a podobně, to samozřejmě nevyzní úplně dobře," doplňuje. „Z pohledu normálního člověka je vlastně všechno úplně v pořádku a je to milé, jenom vás trochu překvapí, že je to spojený s KDU-ČSL," říká politolog, jedním dechem ale dodává, že ve skutečnosti by to vlastně mohl být pro stranu dobrý start.

„Pokud by dokázali najít nějakou takovou výrazně moderní tvář, která by nebyla v rozporu s tím tvrdým jádrem, tak by samozřejmě zafungovat mohlo a asi nemá smysl si představovat že placené erotické platformy jsou úplně mimo a tvářit se, že to tady není," dodává Charvát s tím, že generace dvacetiletých voličů může podobná témata vnímat úplně jinak. Vzpomíná také, že třeba po skandálu ministra a předsedy lidovců Jurečky, který neodvolal vánoční večírek a se zaměstnanci pařil v době, kdy se střílelo na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, by to straně mohlo přinést alespoň nějaké politické body. To by ale musela překročit svůj vlastní stín.

