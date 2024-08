Fanatický úředník na Slovensku přerušil divadlo. Rozklad demokracie tam bude rychlý, říká expert

„Nacházím se v Malé Frankové a před malou chvílí jsem zažil něco tak nehorázného, že se z toho doteď třesu,“ říká ve videu na Instagramu šéfredaktor Zamagurských novin Lukáš Marhefka, který se stal svědkem bizarní události. „Seděl jsem jako divák na představení Národního divadla Košice, kde měla svůj výstup Dana Košická. Odehrávalo se představení, do kterého svévolně vstoupil státní tajemník Štefan Kuffa, a začal určovat, pro koho je představení vhodné a pro koho není a kdo by tam měl zůstat a kdo ne. Svévolně přerušil výstup herečky, a když jsme začali odmítat to, co si nesmí dovolit, označil mě za sluníčkáře a nechtěl opustit prostor, dokud nepřišel starosta a neodvedl ho odtud,“ líčí novinář to, co se na místě odehrálo.

Nehorázné chování v divadle

„Je to neuvěřitelné a nezáleží na tom, jestli to představení se někomu líbilo, nebo nelíbilo. Pokud člověk chce, může zůstat, když potřebuje, může odejít, ale nikdo z takových lidí, kteří přijedou za státní peníze na majácích do malé vesničky, nebudou ukazovat ramena na divadelním představení. Z úcty k divákovi a z úcty k hercům. Je to nehorázné a pojďme prosím bránit svobodu. Protože jsme ve stavu, kdy je to vážnější, než jsme si mysleli. Něco takového se nesmí dít,“ dodává Marhefka.

K incidentu se vyjádřil i Kuffa, který tvrdí, že jej herci a kulisáci divadla napadli tyčemi. „Měl jsem krásný večer, bylo tam folklórní představení, svatá mše a všechno. A na závěr večera pustili perverzní film, kde v hledišti byly děti, malé děti, osm sedm roků. A když jsem je upozornil na to, že to nemají pouštět, že je to nevhodné, a vyzval jsem rodiče, aby děti poslali pryč, napadli mě s tyčemi a člověk, který točil video, dostal do ruky,“ říká na videu na Facebooku s tím, že mu lidé rozbili telefon. Jakým právem ale druhý tajemník ministerstva životního prostředí zasahoval do kulturního programu, nevysvětlil.

Chtěl jmenovat Ježíše slovenským králem

Postava Štefana Kuffy není Slovákům neznámá. Ten samý člověk, ještě na pozici náměstka ministryně kultury, například vedl iniciativu, která měla uznat Ježíše Krista jako krále Slovenska. Od jeho „projektu“ se však tehdy distancovala i konference biskupů. Poté byl Kuffa z ministerstva kultury odklizen na ministerstvo životního prostředí. Ani tam ho ale boj za „správnou“ kulturu zřejmě nepřešel.

Chtějí rozbít systém, říká politolog

Politolog Jan Charvát to připisuje hlavně nástupu antisystémových stran. „Vidíme tu snahu napříč zeměmi o rozklad institucionálních záležitostí – Maďarsko, Itálie a právě třeba Slovensko. Většinou je pomalý, na Slovensku to ale, zdá se, zkouší rychle. Uvidíme, jestli to společnost vydrží, zatím se proti tomu razantně vymezuje a uvidíme, k čemu to povede. Na Slovensku vidíme, že iluze, že všichni budou dodržovat nějaká demokratická pravidla, je totálně chybná,“ glosuje politolog situaci u našich východních sousedů.

„Vidíme tam, že když ti lidé, kteří jsou ve vedení, chtějí ten systém bourat, tak vidíme, že ho mohou klidně narušovat a jeho jednotlivé části podřizovat politickému rozhodnutí. Pak zjistíme, že je to věc, která se může odehrát velmi, velmi rychle. Na Slovensku se evidentně rozhodli, že to zvládnou hned,“ uvádí se smutnou ironií Charvát.

Pohroma ve slovenské kultuře

Kontroverze už před několika týdny vzbudila šéfka zmiňovaného resortu kultury, kam dříve patřil i Kuffa. Petici za odstoupení Martiny Šimkovičové z jejího postu už podepsalo přes sto osmdesát tisíc lidí. Pochybnosti způsobily hlavně odchody šéfů významných institucí, které iniciovala. „Dozvěděl jsem se to brzy ráno, když mi doma zazvonil zvonek. Otevřel jsem dveře a za nimi stála úřednice ministerstva kultury se dvěma stokilovými chlapy. Oznámila mi, že mi přinesla odvolávací dekret, dala mi ho do rukou a následně mi popřáli pěkný den,“ popisuje bizarní situaci s odvoláním generální ředitel Slovenského národního divadla Matej Drlička.

Takové kroky udělala Šimkovičová jen několik týdnů poté, co v bizarním rozhovoru pro Topky.sk blouznila o tom, že LGBT komunita má za vinu vymírání bílé rasy. „Vezměte si ideologickou agendu LGBTI. Vždyť oni nepřipustí jiný názor. Oni nepřipustí, že mohou být i heterosexuálové. Oni si stále hájí tu svou skupinu. To jsou homofobové, my nejsme homofobové vůči nim,“ prohlašovala.

