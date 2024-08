Destrukce slovenské kultury v přímém přenosu: Ministryně posílá bodyguardy s výpověďmi

To, co se děje ve slovenské kultuře, vypadá jako zlý sen. Ministryně kultury Martina Šimkovičová nejdříve v rozhovorech blouzní o tom, že jakási LGBT ideologie ničí slovenskou kulturu, následně odvolává postupně šéfy všech významných kulturních institucí na Slovensku. Odůvodňuje to bizarními argumenty - šéf národního divadla musel třeba údajně odejít kvůli spadlému lustru.

Padesát sedm tisíc lidí. Tolik už jich podepsalo výzvu, kterou teprve včera uveřejnili čtyři slovenští umělci. Výtvarník Martin Šútovec, herečka Zuzana Fialová, spisovatel Michal Hvorecký a herec Richard Stanke chtějí okamžité odvolání Martiny Šimkovičové z postu ministryně. „Šimkovičová nikdy nechápala a dodnes nepochopila, že úkolem ministerstva není ničení resortu a šikanování lidí z kulturní a umělecké komunity, ale jeho zvelebování a vytváření příznivé atmosféry a podmínek pro svobodnou a tvůrčí kulturu. Za téměř rok ve funkci nedokázala nabídnout nic jiného než destrukci svěřeného resortu,“ píší v petici.

Skandální vyjádření

Ta následuje vlnu podivných vyjádření, které Šimkovičová pustila do světa v rozhovoru pro web Topky.sk předvedla výroky, které bychom spíše čekali od nacistických lídrů za druhé světové války. Na paškál si vzala LGBT komunitu. Podle jejího blouznění má totiž na svědomí vymírání bílé rasy. „Vezměte si ideologickou agendu LGBTI. Vždyť oni nepřipustí jiný náýzor. Oni nepřipustí, že mohou být i heterosexuálové. Oni si stále hájí tu svou skupinu. To jsou homofobové, my nejsme homofobové vůči nim,“ pletla si pojmy s dojmy Šimkovičová. To nejhorší však teprve mělo přijít.

Bizarní výpovědi šéfům kultury

Po návratu z dovolené, kde zřejmě přemýšlela, jak konečně pozvednout slovenskou kulturu, začala nevídaným způsobem odvolávat šéfy nejvýznamějších kulturních institucí. O tom, jak to probíhalo, informoval v rozhovoru pro Denník N. „Dozvěděl jsem se to brzy ráno, když mi doma zazvonil zvonek. Otevřel jsem dveře a za nimi stála úřednice ministerstva kultury se dvěmi stokilovými chlapy. Oznámila mi, že mi přinesla odvolávací dekret, dala mi ho do rukou a následně mi popřáli pěkný den,“ popisuje bizarní situaci s odvoláním generální ředitel národního divadla. Důvodem má být třeba jeho odvolání ředitelky baletu či fakt, že při dětském představení v divadle spadl lustr.

Tím ale čistky nekončí. Dnes ráno Šimkovičová odvolala podle informací slovenských Hospodářských novin také šéfku národní galerie Alexandru Kusú. Mezitím podpisy na petici za odvolání ministryně přibývají. Politická vůle pro její odvolání ale zřejmě není a tak není jisté, jaké další rány bude muset slovenská kultura pod taktovkou bizarní osobnosti Šimkovičové utrpět. Rozhodně to totiž není první problém, který Šimkovičová vytvořila.

První petice nepomohla

Téměř dvě stě tisíc lidí podepsalo výzvu podobnou té současné už začátkem roku, s ministryní to však ani nehlo. Tehdy lidem vadilo, že ministryně zrušila zákaz spolupráce s Ruskem a Běloruskem po útoku na ukrajinu, nebo že peníze, které byly určené pro boj s ruskými dezinformacemi přesunula na opravu střechy Slovenské filharmonie. Dlouhodobě se také vymezovala proti angažmá umělců ze zahraničí ve slovenských kulturních institucí. „Kultura slovenského lidu má být slovenská, slovenská a žádná jiná. Tolerujeme jiné národní kultury, ale naše kultura není směsí jiných kultur," zní jeden z jejích legendárních výroků.

Dcera v rakouské škole

Jak se také dříve ukázalo, její boj za zachování slovenské kultury končil přesně na jejím prahu. Její nejmladší dcera totiž chodila do elitní rakouské školy, kde byla slovenština vedená jako nepovinný předmět. To s výroky samozvané obránkyně slovenské kultury rozhodně nekorespondovalo. Nakonec školu své dcery změnila až letos v květnu poté, co o tom slovenská média napsala a poukazovala na zřejmý rozpor v tom, co Šimkovičová říká a dělá.

