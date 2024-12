Peklo zamrzlo. Omluvy Tomia Okamury směrem k České televizi

To, že se Tomio Okamura někomu omlouvá, rozhodně nezažíváme často. Tím spíš když je ten člověk zaměstnancem České televize, byť bývalým. Teď se to ale stalo a šéf SPD musel vzít zpátky svoje tvrzení, že Marek Wollner záměrně zametl pod koberec reportáž o korupci.

V Poslanecké sněmovně to ten den nevypadalo na žádné výjimečné události, o to víc ale novináře, kteří tam byli přítomní, překvapilo, co následovalo po nástupu celého vedení SPD. Jeho šéf Tomio Okamura se totiž chystal nasypat si popel na hlavu. „V červenci roku 2022 jsem uvedl, že Marek Wollner kryl kauzu organizovaného zločinu, korupce a mafie hnutí STAN s ohledem na veřejné svědectví Markéty Dobiášové,“ začal obšírně Okamura ve Sněmovně podle ČTK.

Okamura prý slepě věřil ČT

Následoval ale nejvtipnější moment. Okamura se totiž hájí tím, že Dobiášové věřil, protože „se jednalo o renomovanou novinářku z prostředí Reportérů ČT“. Je zvláštní, že by člověk, který nenechá na ČT kvůli její údajné zaujatosti nit suchou, najednou věřil reportérce, protože je renomovanou novinářkou téhle podle něj „prohnilé instituce“.

Wollner nebyl zkorumpovaný

Nakonec se ale ukázalo, že to, že Wollner nenechal reportáž odvysílat, nezpůsobila žádná korupce, ale novinářské chyby, kterých se Dobiášová při tvorbě dopustila. „Jednalo se pouze o jeho profesionální přístup v souvislosti s reportáží Markéty Dobiášové pro Českou televizi, která se v rámci dokazování u soudu ukázala být jako nedokončená a nedostatečně podložená,“ těžce předčítal připravená slova Okamura.

Poté prohlásil, že svoje výroky bere zpět, maže je ze svého facebookového profilu a omlouvá se. Marek Wollner se tak může hrdě zařadit mezi skutečně malé množství lidí, kteří se od Okamury dočkali omluvy. To, že byla prakticky nařízená v rámci soudního smíru, tady nehraje až takovou roli.

Dá si Okamura pozor?

Znamená to tedy, že si Tomio Okamura dá v budoucnu lidově řečeno pozor na jazyk? Je to nepravděpodobné, na politické scéně se teď rve o každého voliče, protože s protestními stranami, s nimiž se v posledních letech roztrhl pytel, musí bojovat o každého voliče. To potvrzují i slova politologa Jana Charváta, se kterým jsme se o Okamurově složité situaci bavili.

„Když neustále vyhrožujete migrací a podobnými tématy, časem vám nezbyde nic jiného než přitvrzovat a přitvrzovat. Když budete neustále říkat to samé, co jste říkal před dvěma nebo pěti lety, ti lidé to přestanou brát,“ říká Charvát. A při vyhrocené kampani se pak snadno může stát, že člověk pořádně přestřelí.

Wollner u soudu

Poměry v pořadu Reportéři ČT se řešily začátkem listopadu u kolínského okresního soudu. Wollner tam zažaloval reportérku Dobiášovou, která předtím mluvila o sexuálním obtěžování a urážkách na jedné z přednášek, na kterou byla pozvaná. „Během svého povídání se rozpovídala i o sexuálním obtěžování a urážkách, kterým musela čelit v redakci České televize, konkrétní jméno ale neuvedla. Hovořila o něm jako o šéfovi. Jméno padlo, až když jsme spolu hovořily soukromě, telefonicky,“ řekla podle webu PrahaIN u soudu další bývalá Wollnerova podřízená, exreportérka Markéta Kutilová.

