Okamura v drsné kampani straší migrantem s nožem. Sám se ale bojí

Tomio Okamura nezažívá dobré časy. Preference jeho hnutí SPD nestoupají. Mohou za to hlavně strany s podobným přístupem jako ta jeho. Na scénu těch, které by mohly pomýšlet na celostátní politiku, se jich vyhouplo hned několik. Koalice Přísahy a Motoristů, staronoví komunisté v čele s Kateřinou Konečnou a další protestní hnutí. Okamura tedy musel překročit vlastní stín a do voleb jde poprvé v koalici – jeho volba padla na stranu PRO právníka Jindřicha Rajchla.

Černoch a krvavý nůž

Hnutí SPD také přišlo před krajskými volbami s mimořádně drsnou kampaní. Na plakátech je vidět muž černé pleti držící zakrvácený nůž a slogan, který naráží právě na masovou migraci. „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu,“ zní napůl posměšný popisek fotografie, která má připomínat násilí páchané migranty. Podle názoru mnohých je takový způsob kampaně za hranou, politologa Jana Charváta však podobný styl kampaně z míry nevyvádí.

Musí přitvrzovat

„Okamura kampaň prakticky začal tím, že v posledních týdnech byl mnohem více vidět a slyšet. Když ale neustále vyhrožujete migrací a podobnými tématy, časem vám nezbyde nic jiného než přitvrzovat a přitvrzovat. Když budete neustále říkat to samé, co jste říkal před dvěma nebo pěti lety, ti lidé to přestanou brát,“ říká Charvát a doplňuje, že podobně jako televizní divák i volič občas potřebuje něco nového.

„Reálně totiž hrozí, že si volič řekne – teď tady byl někdo nový, kdo to říká trochu lépe, tak to hodím jemu. Je jedno, jestli je to Přísaha, nebo Motoristi. Velká část Okamurových voličů se nechá strhnout tímto způsobem, protože je pro ně důležité, aby měli neustále nová témata,“ říká politolog. Když cílíte na takové lidi jako SPD, musíte pořád víc a víc přikládat pod kotel a být agresivnější.

Kritika ze všech stran

„Rasismus je to nejodpornější, co znám, osobně se mě dotýká,“ zní jeden z Okamurových dřívějších výroků a právě tato věta je teď jeho kritiky nejvíce používána, aby poukázali na pokrytectví SPD. „Mezi extremisty je těsno, proto Tomio Okamura klesá ještě hlouběji. Odporné, rasistické plakáty mu mají zajistit hlasy, které tolik potřebuje,“ napsal si na sociální síť X Jan Jakob, předseda poslaneckého klubu TOP 09. „Tomio Okamura doufá, že ho zachrání nenávist, lhaní a strašení veřejnosti. V bloku extremistů je natěsnáno, a proto chce zaujmout ještě nechutnější kampaní, než má konkurence,“ shoduje se s ním lidovec Jan Bartošek. Inkriminovaný plakát však mezitím zmizel ze všech dostupných kanálů SPD.

Narazí na zákony?

„Otázkou zůstává, jestli tohle už není za hranou. Dokážu si představit, že tam SPD může mít problém z pohledu zákona,“ dodává politolog Charvát z Univerzity Karlovy. Na to, zda na nás zakrvácený „migrant“ bude shlížet z billboardů po celé republice, si tak budeme muset ještě počkat. A Tomio Okamura si zase bude muset počkat, zda strašení násilím zabere na jeho voliče tak, jak zamýšlel, nebo jestli mu nenápadný rasismus vydláždí cestu na politický hřbitov.