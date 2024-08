Petr Pavel se svým pořadem na sítích zabodoval. Tohle by Zeman s Babišem nikdy nedokázali

To, co mohli 26. srpna vidět uživatelé sociálních sítí, by v dřívějších letech působilo jako sci-fi. Petr Pavel sedí za počítačem, usmívá se, a hned jak začíná přímý přenos, spouští. „Je to pro nás nová příležitost, jak vylepšit komunikaci s vámi, s občany, kterou hledáme po celou dobu mandátu,“ začíná Petr Pavel svůj historicky první online přenos na Facebooku a diváky vyzývá, aby mu posílali dotazy. „Dostali jsme minimálně pět set dotazů, další ještě přicházejí,“ pokračuje trochu rozpačitě dál. Je vidět, že na podobný formát není zvyklý, to ale neznamená, že by působil špatně.

One man show

Prezident byl v pořadu sám, což je v případě hlavy jakéhokoliv státu velmi neobvyklé. Něco podobného si netroufl ani Donald Trump, který si jako svého věrného tazatele, jenž se ale nezeptá na nic citlivého, do svého livestreamu přizval Elona Muska, vlastníka sociální sítě X, na které rozhovor běžel. Přesto se nevyhnuli technickým problémům. Petr Pavel sice mohl působit ze začátku trochu neobratně, s lehkou nervozitou ale zabojoval s humorem sobě vlastním.

Na začátek přišel humor

A humor ukázali i jeho diváci ve svých dotazech. Kdosi se ptal, zda prezident fandí spíše Messimu, či Ronaldovi, jiného diváka zajímala oblíbená barva košile a další se ptali, zda se Česko chystá po vzoru recesistů dobýt ruský Kaliningrad. „Když si vezmete, kolik starostí a problémů máme s nápravou území, které tady u nás dočasně obývali sovětští vojáci, tak si myslím, že přibrat si na hrb další starost v podobě tak velkého území, které tak dlouho obývají ruští vojáci, by asi pro nás bylo příliš. Takže s tím obsazováním ještě počkáme,“ řekl s lehkým úsměvem Pavel.

Otázky na Ukrajinu i milosti

Došlo ale i na mnohem závažnější otázky. Lidé se prezidenta ptali třeba na přístup k eutanazii či na nedávno udělované milosti. „Řekl jsem, že to budu posuzovat individuálně. Některé z omilostněných byly matkami. Bude lepší, když se budou starat o své děti, aby ty měly menší šanci se také dostat do vězení,“ řekl k tomu Pavel. Řeč přišla i na válku na Ukrajině. „Řekl jsem, že to budu posuzovat individuálně. Některé z omilostněných byly matkami. Bude lepší, když se budou starat o své děti, aby ty měly menší šanci také se dostat do vězení,“ řekl prezident.

Zeman naváděl ke kouření

Pavel tak jasně ukázal, že některé jeho schopnosti sahají mnohem dál než minimálně u dvou jeho předchůdců, kteří, byť v politice byli zvyklí diskutovat běžně, tuto schopnost s nástupem do prezidentské funkce víceméně ztratili. Jejich kontakt s obyčejnými lidmi byl často velmi strojený a lidé, kteří s nimi mohli diskutovat, byli velmi často pečlivě vybraní. Třeba to, že Miloš Zeman na besedě dětem vykládal, že mohou kouřit bez rizika od 27 let, a pak si neváhal zapálit přímo ve škole, asi hovoří za vše.

Jistě se dá namítnout, že otázky jsou vybrané prezidentovým týmem, to je samozřejmě do určité míry nutné, ale i na výběru otázek je vidět, že jakkoliv je polidštění Petra Pavla politický kalkul či naprosto čistý úmysl, Pavel to zvládá skvěle. Neomezuje se na bonmoty, trpělivě vysvětluje a obhajuje své postoje. Prezidentem by se mohli inspirovat třeba vládní politici, kteří, zaklínající se digitalizací, používají osobně maximálně Twitter.

Babiš dělá permanentní kampaň

Jediný, kdo si s Pavlem na sociálních sítích může změřit síly, je Andrej Babiš, který v poslední době točí videa mimo jiné na YouTube kanál hnutí ANO. Jeho videa ale nejsou vysílána živě a styl, kterým jsou natočená a hlavně Babišem namluvená, se nijak nevymyká jeho frázím, které se na diváka už linou z jiných kanálů, všech živených placenou propagací. Člověk tak v podstatě neví, na jakou platformu se dívá.

Pavel se ale díky své bezprostřednosti dostává v zajímavosti jeho streamu do popředí. Babiš má samozřejmě jako opoziční politik ve videích povinné napadání opozice a přehrabování se v novinových výstřižcích, ze kterých pak loví titulky. Pavel oproti Babišovi sedí za moderním počítačem a o zvyšování hlasu rozhodně nemůže být řeč. Zkusme si ještě představit, jak by podobný pořad a komunikace s kritickými diváky vypadaly v podání Miloše Zemana, a Pavlovi odpustíme všechny nedostatky.

Dobrý začátek

Berme to ale pouze jako první díl pořadu, který ještě bude pokračovat. Pokud český prezident nechce skončit v internetovém zapomnění, jako to potkalo spoustu tvůrců, on a jeho tým by měli zapracovat na tématech propříště – udržet si diváky bude ten nejtvrdší oříšek. Další díl bude prezidentská kancelář vysílat podle Pavlova vyjádření v horizontu čtyř až pěti týdnů.