Povodně: Kdy vám pojišťovna nezaplatí škody a co do evakuačního zavazadla

Tlaková níže spojená s frontálním rozhraním může za to, že na Česko udeří silný vítr v kombinaci s extrémními srážkami. Hrozí tedy povodně, které by se mohly podobat těm z let 1997 a 2002. Předpověď počasí meteorologů je možné sledovat online a není vůbec příznivá.

Co do evakuačního zavazadla?

Odborníci proto doporučují, aby si každý pro jistotu připravil evakuační zavazadlo. „Podrobné informace k této problematice zpracoval HZS ČR,“ uvedl pro Čtidoma.cz mluvčí Policejního prezidia České republiky kpt. David Schön s tím, že evakuační zavazadlo by mělo obsahovat primárně:

základní trvanlivé potraviny (nejlépe v konzervách), dobře zabalený chléb a pitná voda – vše na dva až tři dny

předměty denní potřeby (jídelní nádobí a příbor, otvírák, ostrý nůž, hrnky)

užívané léky, toaletní a hygienické potřeby

osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti

náhradní oděv, obuv, pláštěnka, spací pytel nebo přikrývka

přenosné rádio s rezervními bateriemi

mobil, přenosná svítilna, zápalky, nůž

knížky, stolní hry, hračky apod.

Jak je to s pojišťovnou?

Lidé by také samozřejmě měli zabezpečit svůj majetek. Stejně tak je vhodné se postarat o domácí zvířata a odvézt je do bezpečí. Pojišťovny berou snahu svých klientů o ochranu majetku v potaz, když dojde na řešení pojistné události. „Máme v podmínkách mezi povinnostmi, že se mají klienti snažit škodám co nejvíc zamezit, pokud to jde a pokud je to bezpečné. Určitě tedy doporučujeme drahé věci, které se mohou poničit, dát třeba ze sklepa na půdu. Není to ale myšleno ve smyslu, že bychom si pak kvůli tomu hledali důvod, proč škody nezaplatit,“ vysvětlil pro Čtidoma.cz mediální expert Direct pojišťovny Michal Kárný.

Přesto by však lidé měli postupovat s rozmyslem. „Pokud bychom třeba zjistili, že někdo si odnesl všechnu drahou elektroniku do sklepa, protože chtěl, aby mu pak pojišťovna zaplatila novou, tak to by byl případ, kdy bychom řešili, jestli škodu zaplatíme,“ doplnil pro náš web Kárný. Ještě dodal, že pojistit se na poslední chvíli nemá smysl. Všechny pojišťovny totiž mají v podmínkách uvedené, že v případě záplav a povodní začne pojištění platit až určitý počet dní po sjednání.

Obecně však jednoznačně platí, že pokud už k zaplavení dojde, člověk by neměl dělat nic, co by ho ohrozilo na zdraví, či dokonce na životě. Tedy jakékoli zachraňování majetku je na místě pouze v případě, že je to bezpečné.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Kuchařová se definitivně odepsala. Tahle její slova jsou už moc.