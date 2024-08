Účet za policejní Ferrari: Luxusní supersport stojí stovky tisíc ročně, zločince nechytá

Ferrari v Česku bude chytat zločince. Přesně taková prohlášení jsme si mohli číst před více než dvěma roky, kdy policie převzala Ferrari 458 Italia pocházející z trestné činnosti. Tu teď mělo supersportovní auto pomáhat potírat, jak předpokládal i ministr vnitra Vít Rakušan, který dokonce tvrdil, že bude na českých silnicích pronásledovat řidiče ohrožující provoz. „Mám radost, že dopravní policie získala auto, které dokáže stíhat ty nejnebezpečnější piráty silnic. A podle mě je skvělé, že se to podařilo za cenu nižší, než je pořizovací cena nové Škody Scala,“ řekl tehdy v rozhovoru pro Novinky s tím, že Škoda Scala by na takové piráty určitě nestačila.

Bude chytat zloděje, chlubil se šéf dopraváků

„Škála úkolů, které vozidlo bude plnit, je skutečně široká,“ holedbal se šéf dopravní policie v oficiální tiskové zprávě. „Vozidlo bude sloužit na celorepublikovém útvaru a počítáme s jeho nasazením proti těm nejagresivnějším pirátům českých silnic. Jeho potenciál můžeme využít i při pronásledování odcizených vozidel, která přes naše území projíždějí do sousedních zemí,“ doplnil před dvěma lety Jiří Zlý. Mělo také být používáno při boji s nelegálními závody.

Auto na předvádění svalů

Realita? Ferrari za dva roky provozu nechytilo jediného zločince, stálo osm set tisíc korun a policisté se v něm maximálně předváděli veřejnosti. Odhalil to web Kverulant.org, který poslal policejnímu prezidiu žádost o poskytnutí informací. „Ve vymezeném období bylo vozidlo využito ve 47 případech k prezentačním účelům, ve 24 případech k dohledu na bezpečnost silničního provozu při dopravně bezpečnostních akcích a k dohledu na bezpečnost při tuningových akcích, ve 2 případech k výcviku řidičů,“ napsal webu v oficiální odpovědi vedoucí odboru komunikace policejního prezidia Jozef Bocán. Z toho tedy vyplývá, že skutečného piráta silnic nechytilo auto žádného.

Drahá legrace

Osmnáct tisíc kilometrů, přes sto tisíc na benzín a dvě zlikvidované pneumatiky – to je účet za rok 2024. Jakkoliv nejde o žádné závratné částky, je třeba mít na paměti, že kromě předváděcích akcí, kde policisté ve Ferrari zajisté ohromí hlouček dětí, bylo policistům takové auto prakticky k ničemu a Rakušanem uváděná Škoda Scala, která stojí stejně jako pouhé uvedení nepoškozeného Ferrari do policejního provozu, by zajisté udělala na kterémkoliv místním oddělení lepší službu než auto, kterým se policejní náboráři snaží dokázat, že policie je „taky cool“. Škodovka by navíc mohla na rozdíl od Ferrari jezdit celý rok a nemusela by celou zimu kvůli citlivé technice a nezvladatelnosti na sněhu čekat v garáži.

Takhle nevypadá šetření

Je pochopitelné, že i sebepropagace je pro policii velmi důležitá. Vít Rakušan a Jiří Zlý ale nemuseli chlácholit veřejnost pohádkami o tom, že se v Česku s policejním supersportem budou odehrávat scény jako z Kobry 11. Lidé by pak mohli namítat, že dvouleté předvádění se v luxusním autě v ceně šesti milionů před veřejností, která provoz policie platí ze svých daní, rozhodně není dobrý nápad. Zvláště v momentě, kdy lidem tvrdíte, jak moc se snažíte šetřit veřejné finance.

