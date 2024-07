Z nepřátel parťáci: J. D. Vance kdysi Trumpa nazval americkým Hitlerem. Dnes je to sňatek z rozumu, říká politolog

Nejdříve si nemohli přijít na jméno, teď spolu jdou do prezidentských voleb. J. D. Vance se nebál Donalda Trumpa nazvat americkým Hitlerem či jeho vliv na zemi přirovnat k heroinu. Teď to však vypadá, že staré spory hodili za hlavu. Má to však hlavně prozaické důvody, říká politolog Jan Charvát z Univerzity Karlovy.

James David Vance na první pohled působí jako ztělesnění amerického snu. Narodil se ve státě Ohio ve složitých poměrech, většinu dětství jej vychovávali jeho prarodiče, kteří pro něj byli spíše rodiči, a převzal od nich i své současné příjmení. O svém mládí napsal knihu Americká elegie, která se stala světovým bestsellerem. Přibližovala vývoj v americké nižší třídě a osvětlovala, proč se k moci dostal právě Donald Trump.

Velký kritik Trumpa

V té době se k Trumpovi vyjadřoval velmi kriticky. V článku pro The Atlantic v roce 2016 přirovnal Trumpův vliv v Americe k heroinu, ve své úvaze o amerických prezidentech dokonce v soukromé konverzaci se známým prohlásil: „Rozhoduji se mezi tím, jestli je Trump cynický kretén jako Nixon, který by nebyl tak špatný, nebo jestli je to americký Hitler,“ napsal podle Reuters do soukromé a později zveřejněné konverzace Vance. Jeho mluvčí později nepopřela, že to napsal, nicméně prohlásila, že tyto názory už Vance opustil.

Obrat o 180 stupňů?

Jak se z otevřeného nepřátelství vůči Trumpovi stal jeho volbou pro viceprezidenta? „Jestli to správně chápu, tak v případě Vance jde o to, že si vybírá tu skupinu uvnitř republikánské strany, která Vance prosazuje, není to otázka toho, že by se Donald Trump teď rozmyslel, že Vance je v pohodě, ale tohle je ryze strategické rozhodnutí,“ říká politolog Jan Charvát na dotaz redakce Čtidoma.cz. „Patrně tu skupinu kolem Vance prostě Trump vnímá jako jemu loajálnější,“ doplňuje. Žádné velké smíření se tedy nekoná.

Sňatek z rozumu

„Vance velmi razantně prosazovaly všechny skupiny, které se pohybují u pravého okraje republikánského spektra a mnohdy už i za ním, takže to vnímám i jako ústupek těmto lidem. Pro ty je Vance naprosto klíčovou postavou,“ říká Charvát. Má to podle něj hned několik důvodů. „Vance je zástupce izolacionismu a razantnějšího pohledu vůči Evropě nebo válce na Ukrajině, než má samotný Trump,“ přibližuje politolog, proč má čtyřicetiletý Vance tak rozsáhlou podporu mezi republikány.

Jak nominaci viceprezidenta mohlo ovlivnit to, že Vance paradoxně pojí přátelství s Trumpovým synem Donaldem juniorem? „Může to hrát jistou roli, ale myslím, že mnohem důležitější je ta skupina donorů, která stojí za Vancem a která je pro Trumpa podstatná,“ uzavírá politolog. Bude tedy velmi zajímavé sledovat, jak se bude vyvíjet cesta jednoho z nejmladších kandidátů na amerického viceprezidenta v historii.