Hollywood a jeho slavný chodník hvězd: místo luxusu najdete zdrogované bezdomovce

Hollywood Boulevard je jednou z nejznámějších ulic světa. Slavný chodník slávy s hvězdami, na kterých jsou zapsána ta nejzvučnější jména světové kinematografie, se však v posledních letech stal symbolem něčeho úplně jiného. A to fentanylové epidemie, která zmítá Spojenými státy nebývalou silou. V Los Angeles současné době žije na ulici neuvěřitelných 46 tisíc lidí

Chodník slávy na Hollywood Boulevard si lidé představují jako místo se zvláštní aurou. Očekávají čisté místo, kde si budou moci užívat atmosféry legendárního Hollywoodu. Jejich zkušenosti jsou ale v posledních letech diametrálně odlišné od toho, co čekali. A sami turisté se své frustrace nebojí sdílet na internetu. „Netušila jsem, jak špinavá tato čtvrť bude. Bylo to opravdu zklamání, zvláště všichni lidé, kteří žebrali a snažili se rychle vytáhnout. Bylo to docela děsivé," píše jedna z uživatelek na světoznámém serveru TripAdvisor. Jako o chodníku hamby místo slávy o něm píše ale mnohem více lidí.

Zkušenost Čechů jako z pekla

Neutěšenou situaci potvrzují i Češi, kteří místo navštívili. „Jestli jsem se na nějakém místě reálně bál o život, tak to bylo, když se mi protáhlo tetování právě na Hollywood Blvd a domů na Sunset (což bylo asi tak 700 m) jsem se musel vracet po půlnoci, kdy denní bezdomovce-narkomany vystřídala nocni směna. Zároveň si myslím, že to byl můj nejrychlejší čas v běhu právě na 700m," líčí svou zkušenost na místě novinář Jan Palička. Při pohledu na aktuální video je situace ve kdysi prestižní čtvrti skutečně tristní. Lidé, kteří leží na dlažbě v bezvědomí, stojící ve stavu jakési bdělosti, nebo bezcílně chodící po slavné čtvrti. Přesně to je pohled, který se naskytne kolemjdoucímu.

Problém jménem drogy

Je to důsledek drogové epidemie, která svírá Ameriku léta. Tito lidé bez domova pak táboří na ulicích včetně těch nejslavnějších bulvárů v Los Angeles. Prezident hollywoodského obchodního sdružení Steve Nissen tyhle problémy pojmenovává - nedostatek policejních hlídek. „Před pandemií bylo 60 důstojníků přiděleno pouze do Hollywood Entertainment District. Toto číslo se od té doby snížilo na polovinu, takže kontrola kriminality je mnohem těžší," říká pro KTLA.

„Viděla jsem lidi s mačetami a noži, jak před sebou krájí vzduch v naději, že dostanou někoho, kdo projde kolem. Viděla jsem lidi prodávat drogy ze zadní části náklaďáku. Bezdomovec mě praštil zezadu do hlavy," říká o situaci ve čtvrti tiktokerka Amy Michele pro Daily Mail. Podle statistiky listu v současné době žije v Los Angeles na ulici neuvěřitelných 46 tisíc lidí. Není tak divu, že lidé, kteří očekávají nablýskané slavné ulice, jsou často velmi zklamaní. Místo malebného místa nachází špinavou ulici se závislými a bezdomovci, kteří se často válí ve vlastní moči a výkalech.

Za rok uteklo půl milionu lidí

S krizí v Kalifornii souvisí i progresivní zdanění nemovitostí, které má na svědomí demokratický guvernér Gavin Newson. Od loňského jara stoupla daň z nemovitosti u domů za více než 5 milionů dolarů o 4 procenta, na ty s cenou nad 10 milionů pak o 5,5 procenta. Mnoho bohatých kaliforňanů tak prostě odešlo. Nejen v důsledku toho klesl počet obyvatel státu o více než pět set tisíc lidí. „Je to prostě šílené. Kalifornie to všem velmi ztěžuje,“ nechala se pro výše zmíněný list slyšet jedna z bohatých obyvatelek L.A.

