Rozhodnuto. Dezinformátor vyhrožoval Rakušanovi, že bude viset. U soudu se bránil absurdní výmluvou a nepochodil

Jakub Netík má s ministrem Vítem Rakušanem zvláštní vztah. Účastnil se skoro všech debat nazvaných Bez cenzury, které začátkem roku Rakušan pořádal v krajích, kde lidé vládě nejsou nakloněni, a vypadalo to, jako kdyby byl ministrův fanoušek. To by mu ale nesměl několik měsíců předtím na demonstraci proti vládě, kde byl autor tohoto textu také přítomen, vyhrožovat šibenicí.

Rakušane, vládo, budete viset

„Rakušane, vládo, Putin zná viníky. A stejně jako on visel tam na té budově, tak i vy všichni, vlastizrádci tohoto národa, kteří adorujete fašismus v této zemi, budete viset. Do jednoho! Tahle slova neodvolám, nikdy v životě! Každý z vás může dokázat hodně, tak jako já,“ hřímal ústecký malíř pokojů a hvězda proruské dezinformační scény. Tehdy se zřejmě cítil takzvaně silný v kramflecích, protože jej na pódiu podporoval rozvášněný dav. Následně na svých sociálních sítích vyhrožoval i radnímu ČT Šarapatkovi nebo šéfce úřadu pro jadernou bezpečnost Drábové. Teď u soudu ale rozhodně nepůsobil tak sebevědomě. Záznamy jeho výstupu jsou dodnes dostupné na Twitteru.

Bizarní obhajoba

Jeho obhajoba, se kterou mu mimochodem pomáhal předseda populistické strany PRO Jindřich Rajchl, totiž tvrdila, že tím, že budou politici viset, měl na mysli vyvěšení plakátů dotyčných na budovu ministerstva. To mu ale soud odmítl uvěřit. „Soud nemá pochyby o tom, jakým způsobem to bylo myšleno, jakým to bylo pronášeno, nikdy se těm lidem neomluvil,“ citoval soudce Zdeněk Šarapatka, právník, kterého se Netíkovy výroky také dotkly. „Neznám jediného politika, který by se vzdal své funkce jenom proto, že by mu hrozilo, že bude viset nějaký obrázek někde na zdi,“ dodal prý soudce.

U soudu beránek, na chodbě mučedník

Sám Netík byl u soudu jako beránek, po svém odsouzení však už opět hřímal silná slova. „Věřím, že každý nemá odvahu se nechat v uvozovkách ukřižovat. Rozkaz zněl jasně, nesmí projet za žádnou cenu. A my jsme s tím počítali, že to tak dopadne, a my se budeme dovolávat,“ dělal ze sebe mučedníka člověk, který se nebyl ani schopen přihlásit ke svým vlastním slovům, která prokazatelně pronesl, a každý tuší, že opravdu nemyslel obrázky politiků visící na nějaké budově.

„Chtěl bych se k celé věci vyjádřit jako obyčejný člověk. Právo jsem nestudoval a nevím zcela, kdy přesně se na platné zákony České republiky mohu odkázat, ale udělám tak okrajově. Rozhodně od tohoto tady mám bezpochyby jednoho z nejlepších právníků, pana JUDr. Jindřicha Rajchla,“ dělá ze sebe Netík na svém facebookovém profilu chudáka, který nezná zákony, ale z pódia pak vyzývá k věšení vládních činitelů.

Podmínka jako varování

Soud jej nakonec odměnil sedmadvaceti měsíci podmínky se čtyřletou zkušební lhůtou. Netík si tak bude muset dát pozor na jazyk a na to, jak se chová na protivládních akcích. Pro policii je už totiž známou firmou. Naopak jeho zamýšlená politická kariéra je do budoucna velkým otazníkem právě kvůli výhrůžkám vrcholným politikům. S takovým člověkem si totiž nebude chtít špinit ruce ani Okamura, ani Rajchl.