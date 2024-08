Rajchlův kandidát tvrdí, že nejsou peníze na hasiče. Ti ho ale usvědčili ze lži

Hnutí PRO Jindřicha Rajchla se snaží nalákat voliče strachem o vlastní bezpečnost. Skvěle to pochopil i kandidát Lukáš Pata, který se uchází o křeslo krajského zastupitele v Ústeckém kraji. Podnikový ekolog a šéf podnikové hasičské jednotky tvrdí, že chybí peníze na provoz bezpečnostních složek. Podle HZS ČR to však není pravda a Pata s nimi nemá nic společného.

„Možná že jste to zachytili. Chybí peníze pro provoz bezpečnostních složek státu. Jak je to možný? Jak je možný, že ministr Rakušan nezajistil peníze pro tyto důležité složky, jako je Policie České republiky a Hasičský záchranný sbor?“ říká Lukáš Pata na videu, které umístil na svůj facebookový profil. Po celou dobu jsou na videu loga SPD, strany PRO a Trikolory – tedy trojkoalice, která jde společně do krajských voleb.

Hasiči nemají peníze, tvrdí

„Je to do nebe volající, že my jako stát posíláme peníze na Ukrajinu a nemáme na provoz našich bezpečnostních složek, a není to jen z ministerstva vnitra. Ale i ministerstvo financí má peníze pouze do konce srpna a od září už nemají peníze na provoz. Ministerstvo financí má pod sebou složky, které přinášejí nejvíce peněz do státní kasy. Nemají na provoz vozidel, lidí. Snižují stavy občanských zaměstnanců, tabulková místa a tak je to i u ministerstva vnitra,“ hřímá možný budoucí regionální politik a ptá se, jak si to mohou politici dovolit.

Dezinformace v kampani

Vezměme si to popořádku. Lukáš Pata se zřejmě odvolává na informaci z konce června, kdy v rozpočtu ministerstva vnitra skutečně dvě miliardy na provoz chyběly. Vědělo se o tom už od počátku roku, vinu nesly hlavně drahé energie, kterých bezpečnostní složky logicky spotřebují hodně. Jedno ale bylo jisté – jak kritizovaný ministr Rakušan, tak ministr financí Stanjura s navýšením rozpočtu počítali – a tak se také stalo 24. července. Pata však video uveřejnil 13. srpna, tedy více než tři týdny poté, co je jisté, že peníze budou. Takové informace se mu zřejmě do kampaně proti vládě nehodily. Lukáš Pata tedy pro kampaň dezinformačního hnutí používá dezinformace – to jistě mnoho lidí nepřekvapí.

Není ve Sboru, nemluví za nás, říkají hasiči

Proti Patově kampani, ve které vystupuje v hasičské uniformě, se ohradili i samotní hasiči. „Ostře se ohrazujeme proti příspěvku Lukáše Paty, který koluje na sociálních sítích. Jeho vystoupení a nepravdivá vyjádření považujeme za nepřípustné a neetické zneužití symbolu hasičů pro volební účely. Lukáš Pata není příslušníkem HZS ČR, ale členem jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku,“ osvětluje Hasičský záchranný sbor na svém facebookovém profilu. Podnikoví dobrovolní hasiči jsou financovaní nikoliv státem, ale právě firmou, ve které působí.

„Jeho vyjádření týkající se HZS ČR se nezakládají na pravdě. V současnosti naopak došlo k posílení rozpočtu HZS ČR a počet tabulkových míst, zejména příslušníků ve výjezdu, neklesá, naopak je průběžně navyšujeme,“ rozbíjejí profesionální hasiči Patovo blouznění o tom, jak česká vláda nedbá na své lidi a raději podporuje Ukrajinu.

Útočná kampaň Okamury a spol.

Strany trojkoalice SPD, PRO a Trikolory vytáhly do voleb s mimořádně agresivní kampaní. Kampaň SPD zobrazující černocha se zakrvaveným nožem a heslo „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu“ už vyšetřuje policie. Podle politologa Jana Charváta, se kterým jsme o problematice mluvili, musely podobné strany značně přitvrdit v kampani. Konkurence v oboru strašení totiž prudce vzrostla.

„Když neustále vyhrožujete migrací a podobnými tématy, časem vám nezbude nic jiného než přitvrzovat a přitvrzovat. Když budete neustále říkat to samé, co jste říkal před dvěma nebo pěti lety, ti lidé to přestanou brát,“ říká Charvát. „Reálně totiž hrozí, že si volič řekne – teď tady byl někdo nový, kdo to říká trochu lépe, tak to hodím jemu. Je jedno, jestli je to Přísaha, nebo Motoristi. Velká část podobných voličů se nechá strhnout tímto způsobem, protože je pro ně důležité, aby měli neustále nová témata,“ dodává politolog.

