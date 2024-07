Slováček s Patrasovou ztrácí trpělivost. A s jeho dcerou je to zlé, splní jí sen

S Dádou Patrasovou to vypadá špatně, podle jejího manžela Felixe Slováčka už jí může pomoci jedině zázrak. Ten ale podle všeho stále nepřichází. „Alkohol zničil nejednu celebritu. Hodně z nich si ale uvědomilo, že mají problém. Zde je zakopaný pes v případě paní Patrasové. Myslí si, že se nic divného neděje,“ řekl Čtidoma.cz znalec českého showbyznysu a fotograf Pavel Rousek. Oba rodiče by přitom měli být hlavně oporou Aničce Slováčkové, která bojuje s rakovinou.

Problémy s alkoholem se v případě Dády Patrasové stále zhoršují, což nedávno přiznal i její manžel Felix Slováček. Podle saxofonisty je situace tak vážná, že když ukáže na prázdnou láhev alkoholu, jeho manželka tvrdí, že není její, přestože ji těsně předtím vypila.

Pomoci se nedočkala

Na druhou stranu hledat viníka pouze v někdejší hvězdě dětských duší by bylo hodně laciné. „Prožila traumata a sáhla po alkoholu. To je scénář, kterým si prošla celá řada lidí. Jenže si buď uvědomili, že začínají mít problém, a vyhledali pomoc, nebo měli vedle sebe milovanou osobu, která jim hodila záchranné lano. Bohužel paní Patrasová se asi nedočkala jednoho ani druhého,“ upozorňoval Rousek a připomněl eskapády jejího manžela s jinými ženami, které pravidelně baví širokou veřejnost. Logicky méně už jeho manželku.

Je veřejně známé, že Slováček nějakou dobu žil s umělkyní Lucií Gelemovou, média jsou plná i jeho dalších aférek. „Nakonec sám hudebník před nějakou dobou uvedl, že jeho paní možná začala pít i kvůli němu. Myslím si to také, i když nejen kvůli němu. On ale měl být tím, kdo jí pomůže minimálně tím, že tu bude pro ni a vzdá se svých úletů. Na druhou stranu, asi jen oni dva vědí, jak to doopravdy je. My ostatní vidíme to, co nám servírují média, případně co nám tvrdí Slováček či Patrasová.“

Snad není nic ztracené

Není se čemu divit, že v případě slavného páru se už několikrát přetřásalo téma rozvodu, Patrasová chtěla dvakrát podat žádost. Důvodem měly být Slováčkovy milenky. Pokaždé z toho sešlo. Zatím. „Některé informace naznačují, že je to opět na stole. Možná by se spíš čekalo, že s tím přijde hudebník. Povídá se však, že to jde od paní Patrasové. Za sebe musím říct, že bych se jí vůbec nedivil. Na druhou stranu ani panu Slováčkovi, pokud by ji v žádosti o rozvod předešel,“ kroutil hlavou Rousek. Dle svých slov nechápe, jak spolu tito dva lidé vůbec ještě dokáží jakkoli fungovat nebo se alespoň bavit.

Přitom jejich dcera, hudebnice Anna Slováčková, trpí už podruhé rakovinou. Tentokrát se bohužel z prsu dostala do plic a uzlin kolem. „Je to zlé,“ potvrdil Slováček s tím, že své dceři splní sen a vezme ji do New Yorku. Už před nějakým časem přitom tvrdil, že Patrasová situaci nijak nepomáhá, protože Aničce „vypisuje nesmysly, když má upito“.

Přesto všichni doufají, že nic není ztraceno. Slováčková je bojovnice a určitě se nevzdá. „Obdivuju ji. Je neuvěřitelně silná. Spousta lidí by to v její kůži vzdala, ona se pere jak lvice. Moc jí přeji, aby se uzdravila,“ uzavřel pro Čtidoma.cz Rousek.

