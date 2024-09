Americký Abrams X – lovec ruských tanků s vyspělou umělou inteligencí

Jestliže bychom chtěli o nějakém americkém tanku říct, že je bojem prověřený a spolehlivý zároveň, určitě nelze nezmínit M1 Abrams, který je součástí výzbroje již od roku 1980. Tyto stroje nyní slouží rovněž ve válce na Ukrajině, nicméně obránci před ruskou invazí část z nich stáhli, protože je vyřazovaly až příliš často z boje přesné zásahy dronů.

Nová generace osvědčeného tanku

Jelikož USA nechtějí na poli tankového vývoje v žádném případě zaspat, pracují na nové generaci tanku, kterému daly název Abrams X. Ten přináší řadu novinek v technologické a pohonné oblasti i jiných. Za vývojem tanku stojí společnost General Dynamics Land Systems, která představila demonstrátor v roce 2022.

Co o Abramsu X zatím víme? Důležitou součástí celkových změn a upgradů tanků bude role umělé inteligence. Právě role umělé inteligence by v bojové situaci byla klíčová, protože by autonomně určovala, který z cílů představuje pro posádku největší riziko. Má sloužit k identifikaci nepřítele a rozpoznat nepřítele dříve než člověk.

Lehčí, pohyblivější a na elektrický pohon

Vozidlo má být lehčí než verze M1A2 Abrams, a to o 10 tun, vážit má kolem 60 tun. Jak uvádí dobře informovaný americký magazín National Interest, Abrams X přechází na nový koncept, počet členů posádky se snížil nakonec na tři, tedy velitele, střelce a řidiče. V tanku už nebude figurovat nabíječ, jinými slovy vozidlo přejde nejen z praktických důvodů na „ruskou školu“, kterou tvoří standardně tři členové posádky.

Jedním z nejzásadnějších prvků má být osazení vozidla hybridním elektrickým pohonem, což má v praxi významně snížit hluk, a tím pádem i detekovatelnost tanku, nemluvě o úspornosti takového řešení. Jak uvádí web Warrior Maven, vozidlo má být mobilnější a rychlejší, což výrazně zvýší schopnost stroje přecházet například mosty či jiné důležité komunikační body.

S bezosádkovou věží

Pokud hovoříme o výzbroji nové generace Abramsu, bude do něj zabudována nová bezosádková věž s automatickým nabíječem kanonu. Primární zbraň stroje pak bude tvořit kanon XM360 ráže 120 mm s hladkým vývrtem. Abrams X bude mít rovněž vylepšené pancéřování, k čemuž přispěje i systém aktivní ochrany Trophy, jímž je osazen například izraelský tank Merkava ve verzích Mk.3 a Mk.4.

Náročné upgrady si samozřejmě žádají mnohem více času, a tak se předpokládá, že nové tanky vstoupí do služby až hluboko v příští dekádě. Pokud se tak stane, budeme mít tu čest s jedním z technologicky nejvyspělejších vozidel, která kdy byla vyrobena.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Tank Leopard 2: Německé kladivo na ruské vojáky.