Putin má v Rusku dalšího silného nepřítele. Po Prigožinovi se proti němu obrátil šéf žoldáků Zakrevskij

Vladimir Putin má další vážný problém, tentokrát přímo v Rusku. Podle tamních zdrojů se proti jeho postupu na Ukrajině i v Kurské oblasti staví význačný šéf soukromé paramilitární organizace Paladin Georgij Zakrevskij. Po Jevgeniji Prigožinovi, jehož povstání Wagnerovců utišila až jeho záhadná smrt v letadle, je to už druhý Putinův spojenec disponující ozbrojenci, který upozorňuje na to, že ruská armáda nefunguje.

Zakrevskij si ve svém prohlášení, které uveřejnil na svém telegramovém kanále, rozhodně nebere servítky. „Naše země není jen na pokraji katastrofy nebo již těsně vedle ní; naše země už má problémy. Ve velkých potížích. Drony létají po celém středním Rusku, až do Moskvy a Petrohradu. Zaútočili dokonce na Kreml. Naše černomořská flotila je vytlačována. Vytlačuje se, jako bychom nebyli velmoc s velkou flotilou, ale nějaká třetí země,“ píše bývalý Putinův spojenec a jeho někdejší kolega z KGB.

Ruská armáda nefunguje

„Naše letectvo prakticky nefunguje, protože je také vytlačováno. Stojíme ve stejných pozicích, které jsme zaujali před více než dvěma lety, a částečně v těch, do kterých jsme se stáhli. Populace vymírá, ochuzuje, upíjí se k smrti: nikoho to nezajímá. Jediné, co mají čas udělat, je přivést migranty,“ píše dále v prohlášení šéf soukromých milicí a jasně označuje viníka. „A to všechno udělal takzvaný prezident „Velký“ Putin.“ Podle něj byl bod, ze kterého již není návratu, překonán a vyzývá všechny vojáky v zákopech, aby se k němu připojili. Situace podle něj zašla už příliš daleko a je na čase s kremelským režimem něco udělat. Video, na kterém mluví, je s anglickými titulky dostupné například zde.

Další Prigožin

Jeho slova jsou tak velmi podobná jako ta, která pronášel Jevgenij Prigožin. Jeho vzpoura, která probíhala v červnu 2024, se ale Putinovi s pomocí běloruského prezidenta Lukašenka podařila zastavit a proud Wagnerovců táhnoucích na Moskvu se zastavil dvě stě kilometrů před hlavním městem a vrátil se zpět na základny. O dva měsíce později Prigožin zemřel při záhadné nehodě soukromého letadla, kterým se vracel do Ruska z Afriky. Nehoda zatím nebyla oficiálně vyšetřena.

Rusko drtí také sankce

Problémy v Rusku, které Zakrevskij zmiňuje, nejsou v podstatě nic nového. Dokazuje to jen skutečnost, že sankce a mezinárodní izolace, kterou na Rusko uvalil Západ, skutečně fungují. O tématu mluvila redakce ČtiDoma.cz i s politologem Janem Charvátem. „Je zřetelné, že ty sankce na jedné straně nevedou k tomu, že by se Rusko zhroutilo, na straně druhé ale není pravda, že by je nepocítilo a že by jej nebolely. Sankce Rusku způsobují problém, který se v ekonomice bude projevovat ještě řadu let, co samotné sankce budou zrušené,“ říká Charvát. Stejné problémy zřejmě ve svém prohlášení zmiňuje i šéf Paladinu. Více o současných problémech Ruska se dočtete v tomto článku.

Úspěšná Kurská ofenziva

Rusové oslabení svých jednotek pocítili doslova na vlastní kůži. Útok Ukrajiny na Kurskou oblast, který vypadal spíše jako krátkodobé odvedení pozornosti, totiž stále pokračuje a je vidět, že Ruská armáda má s vytlačením ukrajinských jednotek mnohem větší problémy, než se očekávalo. Podle aktuálních informací z bojiště, které však není možné nezávisle ověřit, Ukrajina kontroluje stále několik stovek kilometrů čtverečních ruského území. Rusové si podle výše uvedených zdrojů za čtvrtek shodili na vlastní města a vesnice 27 ničivých klouzavých bomb, které se vyznačují extrémním množstvím trhavin a rádiusem výbuchu několik desítek metrů. To situaci, která by byla pod kontrolou, nepřipomíná ani zdaleka.

