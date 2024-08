Slovensko napadl Putin, píšou fiktivní noviny. Příznivce Fica nepřesvědčí, říká expert

Podzemní kurýr, jak autoři noviny pojmenovali, popisuje fiktivní události ze září 2028, kdy na Slovensko přijely ruské tanky. Slovensko se kvůli směřování své současné vlády podle autorů ocitlo bez přátel a spojenců. „Premiér Mstislav na tiskové konferenci odmítl tvrzení, že na Slovensku se nachází vysocí generálové ruské armády společně se stovkami ozbrojených příslušníků ruských speciálních jednotek. Podal trestní oznámení na neznámého pachatele za šíření dezinformací s cílem rozvratu republiky,“ píše se v novinách. Zmiňuje se ale i zatýkání novinářů a politických aktivistů, kterým hrozí dlouholeté vězení.

Autoři varují před temnou budoucností

Autorem projektu je slovenský reportér a spisovatel Tomáš Forró, jenž oslovil novináře a analytiky, kteří se pokusili odhadnout a napsat, co by se v situaci, před kterou noviny varují, stalo. „Podzemní kurýr je výpovědí o posledních dnech před možnou válkou, na jakou se už dnes ve skutečnosti připravují téměř všichni naši sousedé. Tento fiktivní dokument ukazuje, jak nás může zahubit nečinnost a zavírání očí před hrozbou z východu a kam nás dovedou cyničtí politici ochotni obětovat pro vlastní ambice i svou zemi,“ píší autoři projektu na jejich webu s tím, že nechtějí šířit strach a paniku, ale střízlivě upozorňovat na velmi konkrétní hrozbu, které čelí celý region.

Jen šíří strach, říká slovenská vláda

Právě ze šíření strachu a paniky autory obviňují zástupci Ficovy vlády. „Tyto lži, podložené silnou reklamní kampaní na sociálních sítích, jsou zaměřeny na to, aby šířily chaos a rozleptávaly naši důvěru v instituce, které mají chránit mír a bezpečnost. Bezohlednost tohoto projektu zašla až tak daleko, že se tváří jako iniciativa hodná finanční podpory široké veřejnosti, přičemž slibuje distribuci i v printové podobě po celém Slovensku. Slovenská republika vždy byla a bude podporovatelem míru,“ stojí v prohlášení vlády na Facebooku, kde vláda projekt odsuzuje jako nebezpečný hoax. Od doby vydání prohlášení vlády se ale stala poměrně nečekaná věc – na další čísla Kurýra se vybral v přepočtu téměř milion korun (suma v době psaní článku, pozn. red.).

Fico a Orbán hrají jinou politickou ligu

Expert na politiku a extremismus Jan Charvát se však obává, že podobná kampaň nebude mít na lidi, kteří podporují kroky Ficovy vlády, žádný vliv. „Je to trochu rozpor chápání toho, co se ve slovenské společnosti děje. Ty, dejme tomu liberální, strany ne úplně rozumí tomu, proti čemu stojí. Ta ‚nová generace politiků‘, jako je třeba Trump, Orbán nebo právě Fico s Babišem, dokáže využívat nálad ve společnosti tak, aby na jejich vlně surfovali k moci. Takže musí lidem slibovat naplnění jejich představ, ať už je to likvidace progresivismu, LGBT, nebo zastavení pomoci Ukrajině,“ říká pro Čtidoma.cz Jan Charvát s tím, že podobní politici prostě nehrají hru podle doteď platných pravidel.

Expert: Ficovy voliče to nepřesvědčí

A přesvědčit voliče podobných politiků fiktivními novinami je podle Charváta nereálné. „Pro liberála, ať už je pravicový, či levicový, je představa o útoku Ruska hrozná. Ale pro lidi, kteří volí Fica, je to věc, která se nestane, protože Rusko na nás přece nezaútočí, někteří se tomu dokonce smějí. Představa, že to v nich vyvolá nějakou sebereflexi, je úplně mylná. Ten problém je prostě úplně jinde. Chápu to z pohledu opozice, ale nemyslím si, že je to dobře zacílené,“ dodává politolog.

