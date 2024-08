Petr Pavel mluví jako terorista, pustila se Putinova hlásná trouba do našeho prezidenta na výročí okupace

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí obvinila prezidenta Pavla z terorismu kvůli výrokům o zničení ruského plynovodu. Prezident v jednom z rozhovorů prohlásil, že zničení plynovodu by bylo logickým krokem od Ukrajinců, kteří chtěli Rusko finančně poškodit. Podle Rusů, kteří Česko už před lety zařadili na seznam nepřátelských zemí, si to Pavel nemůže dovolit. Dle vyjádření analytika Jiřího Vojáčka pro Čtidoma.cz však jde o signál spíše dovnitř Ruska.

Petr Pavel promluvil o údajném ukrajinském útoku na ropovod Nord Stream v podcastu PoliTalk. „Když se vede ozbrojený konflikt, tak se vede nejen proti vojenským cílům, ale i proti cílům strategického charakteru. A produktovody jsou strategickým cílem,“ řekl Pavel s tím, že pokud to byl opravdu ukrajinský útok, ropovod byl legitimní cíl. To rozlítilo právě Zacharovovou. „Když jsem to četla, říkala jsem si, že i na takového vyvrhela je to příliš. S takovými myšlenkami přicházeli dříve pouze zástupci zakázaných mezinárodních teroristických buněk,“ uvedla podle ruské státní tiskové agentury TASS. V den, kdy si Česko připomínalo vpád vojsk Varšavské smlouvy na území Československa.

Továrna na propagandu

Taková taktika propagandistů, kteří posílají směrem k Západu silácká vyjádření, není nic nového. Experti na podobná prohlášení jsou hlavně režimem placení novináři. Příkladem mohou být moderátoři televize Rossija 1, státem provozované televizní stanice, která hlásá tamní propagandu. K nejslavnějším patří Olga Skabejevová, kterou vtipálci nazývají Putinovou železnou pannou, svůj pořad tam má i legendární Vladimir Solovjov, známý tím, že prohnilý Západ sice kritizuje, svůj text čte ale z nejnovějšího iPadu a na ruce má hodinky taktéž z produkce amerického Applu.

Vzteklí ratlíci Zacharovová a Medvěděv

Další z front, na kterých ruská propaganda bojuje, je ta politická. Kdyby kdokoliv, kdo v Rusku zastává oficiální funkci, dělal vůči ostatním státům silácká prohlášení, vypukl by diplomatický skandál. Když to ale dělá člověk, který vysokou státnickou funkci nemá, vždy to lze svést na to, že říkal pouze své vlastní názory a s tím z Kremlu to nemá nic společného. To je parketa třeba bývalého prezidenta Medvěděva nebo právě Marie Zacharovové, mluvčí ministerstva zahraničí. Ta platí za ústa Sergeje Lavrova.

Zatímco mnozí lidé se při čtení podobných slov pousmějí a zapochybují nad jejich vahou a dopadem, je třeba mít na mysli to, že podobné signály nejsou určeny Západu, ale dovnitř Ruska. Pro Čtidoma.cz to v rozhovoru řekl i analytik Jiří Vojáček. „Záběry z ruské televize jsou podle mého směrovány zejména domácímu publiku. Důvěra obyčejných Rusů je ta hlavní výhoda, kterou si za ty roky Putin vybudoval,“ říká Vojáček s tím, že vedení Ruska se tak ve svých obyvatelích snaží udržet iluzi, že se o ně stará.

Nástupce Putina bude mít problém

Ve skutečnosti je ale Putinovi i dalším vysoce postaveným politikům v podstatě jedno, co se s Ruskem bude dít dál. „Rusko má ve vedení člověka, který je šéfem sedmdesátileté gerontokracie, a je mu to v podstatě jedno, protože za třicet let už tu nebude,“ vysvětluje politolog Jan Charvát pro Čtidoma.cz na adresu jednasedmdesátiletého prezidenta, jehož zdraví je častým tématem vzrušených diskuzí. Neplatí to ale jen pro Putina, ruské špičky mají prostě už mládí za sebou. Nová generace politiků, kteří by po současné tvrdé vládě Putinova režimu mohli nastoupit jako jeho pokračovatelé, zatím není vidět. Pokud ale Rusko válku na Ukrajině nevyhraje, bude jejich pozice značně nevýhodná.

