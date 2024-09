Cesta z dluhové pasti? Jak to vidí insolvenční správce a kde hledat pomoc

Jde to tak snadno. Stačí malý dluhový vroubek a už je tu bankrot, který může narůst do obludných rozměrů. Jedním z možných řešení je insolvenční řízení

Dobrá zpráva. Ministerstvo spravedlnosti předpokládá, že od letošního října se zkrátí doba oddlužení z pěti na tři roky. Novela bude pravděpodobně účinná od srpna. Jak to vlastně s tou insolvencí je?

Když se z člověka stane bankrotář, neměl by házet flintu do žita a měl by hledat rozumné cesty, jak tuto situaci řešit. Určitě může dále žít s nadějí, ale musí spolupracovat. Omylem je, že si nemůže otevřít běžný účet nebo vzít hypotéku. Zároveň není problém, když chce začít podnikat. Jsou tu však různá ale.

Do dalšího života s čistým štítem

Bankrot nebo oddlužení – jde o synonyma s tím rozdílem, že s pojmem „oddlužení“ pracuje insolvenční zákon a používá se v právním prostředí, kdežto pojem „bankrot“ spadá spíše do novinářské terminologie.

Když se dlužník konečně odhodlá ke kroku oddlužení, objeví se v jeho životě rázem jakési světýlko na konci tunelu. Druhá věc je klamná představa, že si utrží ve svém okolí ostudu. Tento strašák ohledně předsudků (Co si o mně sousedé, rodina nebo kamarádi pomyslí?) mnohdy způsobí, že se k insolvenci hříšníci odhodlají pozdě.

Důležité však je se konečně rozhodnout, to už je začátek cesty k novému životu bez dluhů. I když oddlužení není zadarmo a vyžaduje určitou disciplínu, je už velká naděje, že z toho nešťastník bude za pár let venku. „Je potřeba být proaktivní a plnit veškeré další podmínky oddlužení, spolupracovat se soudem a insolvenčním správcem a snažit se splatit co možná nejvíc ze svých starých dluhů. Tuto snahu a aktivitu musí člověk v oddlužení prokázat svými činy, a nikoliv výmluvami,“ vysvětluje právník Lukáš Valúšek.

Jak celá věc funguje

Oddlužení není zadarmo – za zpracování návrhu oddlužení zpracovatel obdrží max. částku v hodnotě 4 tisíc Kč plus DPH a každý měsíc se platí odměna pro správce ve výši 900 Kč plus DPH a 250 Kč za přezkum pohledávky.

Významnou roli při insolvenčním řízení hraje insolvenční správce, jehož úkolem je prozkoumat pohledávky věřitelů a zároveň příjmy a osobní a majetkovou situaci dlužníka.

Dlužník má kromě povinnosti plateb i jiné závazky. Musí komunikovat a poskytovat součinnost správci i soudu, informovat o svých příjmech a případné změně zaměstnání nebo změně bydliště či stavu. Ovšem nejzásadnější povinnost je „snažit se splatit veškeré staré dluhy v rámci tohoto procesu do nejvyšší možné míry. Je zde povinnost zabezpečit si dostatečný a trvalý příjem, měsíčně splácet ze své mzdy či jiného příjmu určitou částku“, jak vysvětluje Valúšek.

Proč se lidé dostávají do dluhů?

Nejčastější skupinou, která si hodně půjčuje, jsou mladí lidé a podnikatelé. U mladých lidí to bývá hlavně nerozvážnost, ale často svoje dluhy poctivě platí. Zadlužení podnikatelé nezřídka přecenili své síly, nevyšel jim podnikatelský záměr. Jsou to většinou muži nad čtyřicet let, kteří nechtěli přijít o svůj životní standard. „Většinou žili nad rámec svých možností, případně se jim přestalo dařit, očekávali pozitivní obrat v podnikání a ten nepřišel,“ tvrdí Valúšek. Svéráznými skupinami jsou pak lidé, kteří se vrátili z vězení, psychicky nemocní lidé nebo starobní důchodci.

Typickou skupinou jsou „chroničtí půjčovatelé“, kteří si půjčují, dokud to jde, a včas podají návrh na oddlužení a snaží se splácet co nejméně. „Z jejich pohledu chybu udělal vždy někdo jiný, oni za to nemohou. I pokud oddlužením projdou úspěšně, je zde velké riziko, že se do problémů dostanou znova,“ uvádí Valúšek.

Kam to vede a kde hledat pomoc

Veškeré dluhy se řeší pak už jen na základě insolvenčního řízení. Věřitelé své pohledávky nemohou vymáhat jinak než prostřednictvím insolvenčního řízení. „Pokud bude splácet příslušnou dobu a bude plnit i další podmínky oddlužení, ví, že soud mu neuhrazené staré dluhy na konci tohoto procesu odpustí,“ ujišťuje Valúšek.

Zadlužený nešťastník může hledat pomoc i jinde. Jednou z možností jsou charity nebo finanční poradny, které zpracovávají lidem návrhy na oddlužení. Třeba Nadační fond proti dluhové pasti pracuje s klienty velice citlivě. Naváže kontakt se zadluženým člověkem a domluví si s ním schůzku. Následně analyzuje jeho situaci a získá podklady pro řešení a podá návrh, jak se vše bude dále řešit. Tímto však nic nekončí a dále s dlužníkem nadace spolupracuje a všemožně mu pomáhá. V Praze existuje i další lidumilný projekt, Poradna při finanční tísni, jež poskytuje bezplatné poradenství a zabývá se i dluhovou prevencí.

