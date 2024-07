Smutný konec Ivana Jonáka. Žil si na vysoké noze, skončil v neoznačeném hrobě

Život Ivana Jonáka se s jeho nástupem do vězení zásadně proměnil. Ze zámožného podnikatele, který se vozil v luxusních autech, dopřával si lahůdky z celého světa a měl podle svého tvrzení v posteli přes dva tisíce žen, se stal obyčejný mukl. Když jej propustili, pokusil se obnovit svou zašlou slávu. Nikdy se mu to ale nepodařilo a skončil pohřbený v neoznačeném hrobě.

Lidé, kteří Ivana Jonáka za života potkali, na něj mají velice rozporuplné názory, ale všichni se shodnou na jednom – rozhodně to nebyl hloupý člověk. Podle svých slov hodně četl, často citoval slavné spisovatele a filozofy, na druhou stranu mu však nebyly cizí světské radovánky, nebyl zrovna věrným manželem a přítelem, a když mu šlo o profit, byl schopný dělat neuvěřitelné věci. O Jonákově sečtělosti však panují i určité pochybnosti.

„On uměl šermovat velkými slovy, velkými autoritami, třeba Tomášem Akvinským a jeho dílem Summa theologiae. Ale když se člověk zeptal na obsah nějaké hlavy toho díla, tak ani nevěděl, že se to dílo člení do hlav,“ vzpomíná Jonákův vězeňský kněz Aleš Jaluška pro pořad Záhady Josefa Klímy.

Mafiánův americký sen

Začátky jeho mafiánské a podnikatelské kariéry jsou jako z amerického snu. Od popeláře, který dokázal zpeněžit prošlé pytle holandského kakaa, přes nelegálního taxikáře, který ještě za komunismu jezdil po Praze s mercedesem, až po majitele klubu, který dokázal vydělat na devadesátá léta neuvěřitelný milion ročně. Pak ale přišel strmý pád, který odstartovala smrt jeho manželky Ludviky Jonákové.

Ludvika prostě nechtěla tolerovat Jonákovy zálety a to, že jeho jedinou skutečnou rodinou byl Discoland Sylvie. Ten paradoxně pojmenoval právě po své dceři. Podle slov novináře Jakuba Kvasničky v podcastu Hlasy zločinu si Ludvika nejdříve začala s Helmutem Hugerem, Němcem, který Jonákovi na Discoland půjčil. Měl v něm čtyřicetiprocentní podíl, zatímco Ludvika a Ivan měli po třiceti procentech. Podle toho, co zaznělo u soudu, dostal Jonák strach, že jej Ludvika s Hugerem chtějí ze společného podnikání vyštípat. Proto podle vyšetřovatelů nechal Jonák Ludviku zabít trojicí kriminálníků, které si na vraždu najal.

Vězení ho zlomilo

Ivan Jonák byl nejdříve několikrát osvobozen pro nedostatek důkazů, později dostal nejdříve 18 let vězení, v roce 2002 pak odvolací soud vyřkl finální verdikt: dvanáct let vězení. Ivan Jonák se tak dostal na svobodu v roce 2014. Ačkoliv se snažil tvářit, že jej vězení příliš nezlomilo, z energického podnikatele se stal starý muž s podlomeným zdravím – Jonák trpěl těžkou cukrovkou. Snažil se pomocí brigád a přátel obnovit Discoland Sylvie, ale neměl ani na to, aby vyplatil své dcery Sylvii a Veroniku, které v zadluženém podniku vlastnily každá čtvrtinu. Nakonec svou snahu Jonák vzdal.

Náhrobek beze jména

Podlomené zdraví ho trápilo víc a víc. V roce 2016, přesně 666 dní od svého propuštění z vězení, zemřel legendární Ivan Jonák sám ve svém malém bytě na komplikace spojené s cukrovkou. Autor článku před několika lety pátral, kde je tělo Ivana Jonáka uloženo. Rodina Ludviky totiž podle informací, ke kterým se autor článku dostal, nedovolila uložit Jonákovo tělo do hrobu zavražděné ženy. Ivanova matka, která svého syna pochovávala, jeho ostatky nechala uložit do hrobu Jonákova otčíma na jednom z pražských hřbitovů. Náhrobek ale nenese Jonákovo jméno.

Podle důvěryhodných informací webu Čtidoma.cz to bylo mimo jiné na přání Ivanovy maminky, aby se z Jonákova hrobu nestalo jakési poutní místo pražské galerky. Jako matka sice za svým synem vždy stála, to, čím se živil, ale příliš neschvalovala. Její přání respektujeme i my, a přestože víme, kde je Jonák pochován a jaké jméno nese náhrobek, místo neprozradíme. Ivana Jonáka, ikonu devadesátých let a člověka, který si v okázalosti přímo liboval, tak stihl osud, který by si jistě nikdy nepředpověděl.

