Fenomén pomalých her: Dřív to byly béčka, dnes se prodávají po milionech

Vedle akčních AAA titulů, jako je Call Of Duty: Warzone, které pravidelně vládly prodejním žebříčkům, se tak do popředí dostávají hry, kterým se dříve hráči spíše vysmívali. Jak hráči počítačových her stárnou a nezřídka se k nim počítají i lidé, kteří se blíží důchodovému věku, mění se i hry. Ne každý, kdo si večer zapne počítač či herní konzoli, chce luštit složité rébusy, kosit stovky nepřátel či vymýšlet náročnou strategii. Jsou hráči, kteří v poslední době sedají k počítači kvůli nenáročnému relaxu. A jsou schopni nadchnout se pro hry, nad kterými mnozí kroutí hlavou.

České kamiony bodují

Začněme českým zástupcem tohoto rostoucího žánru. Studio SCS software začalo vývojem béčkových rybářských a řidičských her většinou pro americký trh, ale svým posledním počinem, hrou Euro Truck Simulator 2, způsobilo doslova revoluci. Jak může být zábavné stát se virtuálním kamioňákem a vozit náklady hodiny a hodiny na poměrně realistické mapě celé Evropy? Odpovědí budiž patnáct milionů prodaných kopií hry a osmdesát milionů prodaných herních rozšíření.

Ze hry pro poměrně omezené publikum se stal fenomén, a ačkoliv titul vyšel už v roce 2012, čeští vývojáři do něj neustále přidávají nový obsah. Hra se také pravidelně umisťuje v žebříčcích nejhranějších her světa. Navíc vývojáři bodují i u výrobců skutečných náklaďáků. Nový tahač Renault T si tak lidé mohli dříve prohlédnout ve hře než v reálu. Firma dokonce upřednostnila prezentaci ve hře před účastí na reálných autosalonech. V současnosti do hry míří také první elektrické tahače.

Farmářské šílenství

Virtuální kamioňáci však nejsou jediní. Dalším důkazem fenoménu nenáročných her je Farming Simulator. Jak už název napovídá, hráč se v něm stane virtuálním farmářem a ovládne rozličnou zemědělskou techniku, od pluhu až po obří kombajn. Před lety by si hráči ťukali na čelo nad hodinovým ježděním s kombajnem na pár metrech čtverečních, letos patřilo ohlášení nového dílu Farming Simulatoru k jedněm z herních událostí roku.

Lovci, rybáři i obsluha benzínky

Mezi dříve béčkovými hrami si však nevyberou jen příznivci vrčících motorů. Díky nekonečné fantazii vývojářů se můžete stát loveckým esem, kdy spatření jednoho zvířete v lese znamená i hodinové plížení, rybářem, či dokonce obsluhou benzínové stanice. Vrcholem je pak hra My Summer Car stvořená jediným finským vývojářem, kde má hráč za úkol hlídat dům, zatímco jeho rodiče jsou na dovolené. Na první pohled nudný příběh je okořeněný peprným finským humorem a neuvěřitelnými situacemi, do kterých se hráč dostává. Hra je plná chyb – ani to však stovky tisíc nadšených hráčů neovlivní.

Cílovkou jsou lidi, kteří chtějí relaxovat

Čím je vzestup her, které nemíří na hráčský střední proud, způsobený? Zřejmě nejlépe to v jednom z rozhovorů vysvětluje Pavel Šebor, šéf vývojářů výše zmíněného Euro Truck Simulatoru, který přesně popsal jejich cílovou skupinu: „Nejsou to přitom zdaleka hry jenom pro nadšence do kamionů, ten aspekt objevování obrovského světa, kdy jízda z jednoho konce na druhý trvá hodiny reálného času, oslovuje velké množství lidí. Je jim do určité míry jedno, za volantem jakého vozidla sedí, hlavně když se můžou v klidu a bez stresování rozhlížet po krajině,“ říká Šebor s tím, že hráče láká jejich hra i přes to, že ve hře prakticky není žádný adrenalinový faktor. „Svého hráče si to opravdu najde,“ dodává a zdůrazňuje také význam hráčské komunity, se kterou maximálně spolupracují.

„S komunitou fanoušků usilovně pracujeme už více než dekádu, takže velká část našeho úspěchu tkví v tom, že desítky a možná stovky tisíc našich fanoušků a hráčů jsou svým způsobem našimi obchodními zástupci v široké hráčské obci a propagují naše hry dále za nás. Veškerý náš marketing jde v zásadě přes komunitu, přes níž se šíří povědomí o nás dále,“ zdůrazňuje jeden ze zásadních faktorů úspěchu na poli „pomalých“ her.

