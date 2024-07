Letecká katastrofa: Zadlužený skladník chtěl zabezpečit rodinu, z nebe kvůli tomu spadlo 43 lidí

Let 773 společnosti Pacifik Air z nevadského Rena do San Francisca před více než šedesáti lety zmizel z radaru a dispečeři s ním nemohli navázat kontakt. Požádali proto nedaleko letící stroj o informaci, zda nemá letadlo v dohledu. Uslyšeli jen hlášení kapitána: „Vidím v poloze čtyř hodin černý oblak kouře, vypadá to jako požár oleje a benzínu.“ To bylo potvrzení toho, že turbovrtulový letoun Fairchild F-27 havaroval.

Pro Američany a leteckou dopravu byl šok, když vyšetřování ukázalo příčinu nehody. Ukázalo se, že se jednalo o sebevraždu a vraždu. Sedmadvacetiletý skladník Francisco Gonzales žijící v San Franciscu se rozhodl, že své životní trable vyřeší tím nejhorším možným způsobem.

Rozvod a dluhy

Francisco Gonzales, bývalý člen filipínského jachtařského týmu na olympijských hrách v roce 1960, byl v poslední době před havárií „rozrušený a v depresi“ kvůli manželským a finančním potížím. Rozešel se se svou ženou Patricií a byl velmi zadlužený, přičemž téměř polovina jeho příjmu jako skladníka v obchodním domě musela být použita ke splátkám více půjček. Gonzales sám řekl svým příbuzným i přátelům, že „zemře buď ve středu 6. května, nebo ve čtvrtek 7. května“.

Na letišti uzavřel dvě životní pojistky

Když nastupoval v San Franciscu do letadla, byl již zřejmě rozhodnut svůj život ukončit. Nikdo neví, co mu běhalo v hlavě, faktem je, že před odletem ještě v San Franciscu uzavřel dvě životní pojistky, každou na 105 tisíc amerických dolarů. Po cestě do Rena se ke svému činu ještě neodhodlal, přiletěl do městečka Rena. To je vlastně takovým malým Las Vegas, které navštěvují pro jeho nevelkou vzdálenost (na americké poměry) především hráči ze San Francisca a okolí. Celou noc hrál. Později při vyšetřování jeden ze zaměstnanců kasina vypověděl, že sám Gonzales řekl: „… je mi jedno, kolik vlastně prohraju, protože zítra už to nebude důležité.“

Letoun dispečerům zmizel

Kapitánem letu 773 z Rena do San Francisca byl kapitán Ernest „Ernie“ A. Clark, kterému pomáhali první důstojník Ray Andress a letuška Margaret Schafer. Po rutinním letu nad Sierrou Nevadou letadlo provedlo mezipřistání ve Stocktonu v Kalifornii, kde vystoupili dva cestující a nastoupilo deset pasažérů, čímž se celkový počet cestujících a členů posádky zvýšil na 44. Přibližně 10 minut po odletu ze Stocktonu obdrželo středisko Oakland Air Route Traffic Control Center zkomolenou rádiovou zprávu a radarový cíl představující letadlo zmizel.

Zkomolená zpráva byla šokující výpovědí o posledních minutách stroje

Při vyšetřování nehody se v laboratoři podařilo poslední hlášení z letadla rozluštit. Odvysílal jej druhý pilot a znělo takto: „Kapitán je zastřelen, jsem postřelen… snažil jsem se pomoci… (nebo snažte se pomoci).“ Letečtí vyšetřovatelé a agenti FBI nalezli v troskách revolver Smith & Wesson ráže .357 Magnum obsahující šest použitých nábojů. Pitva prokázala, že oba piloti byli zastřeleni a únosce spáchal sebevraždu. Svědci poblíž oblasti letecké nehody popisovali extrémní a náhlé změny polohy letu 773 spojené s nevyzpytatelnými zvuky pohonné jednotky. Druhý pilot se tak zřejmě po nějakou dobu, než ztratil vědomí, pokoušel situaci zvládnout.

Vyšetřovatelé zkoumali i trosky letounu

Kromě zbraně objevili vyšetřovatelé, kteří zkoumali trosky, také část kovové trubky z rámu kapitánova sedadla. Měla prohlubeň, kterou způsobila vystřelená kulka. U letadla Fairchild F-27A byla kabina pro cestující oddělena od kokpitu předním nákladovým prostorem s jedinými dveřmi vedoucími z kabiny pro cestující do nákladového prostoru. Ty tak sloužily i jako dveře kokpitu. Vyšetřovatelé se domnívali, že Gonzales vtrhl do nákladového prostoru a začal střílet na Clarka a Andresse, kteří seděli na místě kapitána a prvního pilota.

Letecký úřad zareagoval

Po tomto kriminálním činu přijal FAA (letecký úřad USA) určité změny částí 40, 41 a 42 civilních leteckých předpisů. Tyto dodatky, které vstoupily v platnost 6. srpna 1964, požadovaly, aby dveře, které oddělují kabinu pro cestující od prostoru pro posádku, byly u všech pravidelných leteckých dopravců a komerčních letadel během letu zamčené. Výjimka z pravidla byla pouze při přistání nebo vzletu u některých letadel, kde dveře do kokpitu vedou zároveň k nouzovému východu pro cestující. Tato nehoda byla první sebevraždou-vraždou v letecké dopravě s takto vysokým počtem obětí.

