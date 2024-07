Nejhorší akce Berdychova zločineckého gangu. Zlatník Toman trpěl hodiny

Berdychův gang byl postrach devadesátých let a přelomu tisíciletí. Vůbec nejbrutálnější zločin, kterého se tahle organizovaná skupina dopustila, byla vražda zlatníka Tomana z Prahy. Nevinný muž, kterého přepadli jen kvůli jeho majetku, trpěl v nelidských bolestech s desítkami různých zranění.

Vilová čtvrť v Praze 4, všední den večer. Paní Tomanová vyhlíží luxusní auto svého manžela, zlatníka Václava Tomana. To se v ulici objevuje a po chvilce už zajíždí do garáže. Z té však její muž nevystupuje a začínají se dít podivné věci. Před manželčinýma očima se do garáže plíží lidé a auto znova odjíždí. Paní Tomanová se zděsí a okamžitě volá bezpečnostní agenturu, kterou měli manželé najatou. Ta zjišťuje, že zlatníkovo auto míří jižně od Prahy, a místo toho, aby zavolala policii, posílá za vozem jeden ze svých zásahových automobilů. Tyto informace zaznívají u soudu s gangem v roce 2006.

Nesmyslná brutalita

Agentura auto zaměřuje poblíž Velké Chuchle. Odtud se příběh, který vede k jediné vraždě, odvíjí od tehdejšího policejního vyšetřování, protože se výpovědi členů gangu liší. Tomanovu výpověď už nikdo zaznamenat nemohl, zlatník totiž zemřel. „Členové gangu neměli žádný strop, co se týče násilí. Tělo mělo frakturu lebky, nadvakrát páteř, hrudní kost i žebra. Měl i roztržené plíce, dokonce se říkalo, že po něm jezdili autem,“ vyjmenovává novinář Jakub Kvasnička, který se praktikami gangu zabýval v podcastu Hlasy zločinu.

Chtěli peníze za každou cenu

Podle zjištění policie odvezli zlatníka do obce Hradišťko, kde měli rodiče jednoho z gangsterů chatu. Tam začalo výše popisované peklo. Důvod mučení? Chtěli kód od trezoru, který měl Toman v Karlíně, zlato i peníze v hotovosti. Toman to samozřejmě napoprvé odmítl, a tak začalo mučení plné nesmyslné brutality. Tou byl Berdychův gang, kde měl velké slovo i bývalý spolupracovník Ivana Jonáka Jaromír Prokop, proslulý. „Chtěli majetek a byli ochotni překročit jakoukoliv hranici lidskosti,“ říká ve výše zmíněném pořadu Václav Janata.

Vraha soud nikdy neurčil

Zabíjet ale zřejmě nechtěli a smrt zlatníka Tomana byla v podstatě nežádoucí výsledek jejich mučení. Jakkoliv soud věděl, že Toman zemřel rukou berdychovců, nikdo nedokázal určit, čí rukou vlastně zemřel, a tak jeho smrt zůstala nepotrestaná. David Berdych třeba řekl, že se pouze podílel na nakládání těla do auta. „Pak jsem u toho nebyl. Pak jsem byl postavený před hotovou věc, že Toman umřel,“ řekl Berdych u soudu v roce 2006.

Opravdový šéf měl být Prokop

Zločinecká skupina sice nesla Berdychovo jméno, je ale nutné podotknout, že poněkud neprávem. Podle mnoha zdrojů byl totiž jeho opravdovou hlavou alespoň v počátku výše zmíněný zaměstnanec Discolandu – jeho provozní ředitel Jaromír Prokop, jedna z nejzáhadnějších postav českého podsvětí. Prokop byl rodinný známý Ivana Jonáka od dětství. Když Jonák otevřel Discoland, mazaný Jaromír Prokop u něj začal pracovat jako účetní. Po uvěznění Ivana Jonáka založili s Berdychem onen nechvalně proslulý gang – potřebovali totiž novou obživu.

Gang tvořilo osmdesát lidí včetně policistů

Berdychův gang byl nejděsivější právě kvůli spojení zločinců s vysoko postavenými policisty, kteří dokonce vedli útvar určený pro boj s organizovaným zločinem. Nejhorším příkladem klasického zkorumpovaného policisty byl elitní detektiv Josef Opava. Ten odešel od soudu za napomáhání zločincům z dvanáctiletým trestem, jen o málo méně než hlavní postavy gangu. Celkem bylo v kauze obviněno na osmdesát lidí, šlo tak o jedno z největších zločinných spolčení v české historii.