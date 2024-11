Podivný Putin: Nehybné ruce a neposedná kravata při projevu. Má opět problém?

Jako by měl ruce oddělené od těla. V nejnovějším projevu vypadá Vladimir Putin strnule, jeho ruce se nehýbou a jeho kravata se ve videu chová podivně. Všimli si toho experti na ruskou propagandu a naznačují, že by mohlo jít o snahu zakrýt prezidentův zdravotní problém či pokusy o manipulaci s videem umělou inteligencí.

Vladimir Putin opět předvedl, že v Rusku je největší záhadou on sám. Ohlašuje nové rakety, má důležité proslovy, ale pozornost všech přitahují jeho téměř nehybné ruce a podezřele se chovající kravata. I jeho nejnovější promluva ke světu vyvolala na sociálních sítích bouři. Ne tak tím, co řekl, ale tím, co se dělo kolem něj.

Ohlašoval použití nové rakety

Ve svém nejnovějším projevu ohlašoval úspěšný úder novým raketovým systémem Orešnik, který byl poprvé v historii použit v bojovém konfliktu. „V bojových podmínkách byl testován i jeden z nejnovějších ruských raketových systémů středního doletu. V tomto případě s nejadernou hypersonickou balistickou střelou,“ říká s typicky strnulým výrazem Vladimir Putin s tím, že test byl úspěšný a cíl byl zničen. Místo monotónní řeči ruského prezidenta ale mnohé diváky upoutalo úplně něco jiného. Zvláště když video s projevem zrychlili tak, jak je vidět níže. Putin má zřejmě opět problém s rukama.

Co to má s rukama?

Ty jsou totiž během celého projevu téměř nehybné, což je u vládce Ruska velmi neobvyklé. Za celý téměř osmiminutový projev s nimi ani nepohne. Ne že by Putin při projevech běžně mával ve vzduchu, nicméně z jeho starších videí je vidět, že ruce ke gestikulaci běžně používal. Teď jsou však téměř nehybné. Na sociálních sítích to okamžitě rozvířilo spekulace. „Pokud video zrychlíte, je vidět, že se Putinovy ​​ruce nehýbou a vypadají, jako by byly oddělené od jeho těla,“ píše na sociální síti X Anton Geraščenko, ukrajinský expert na ruskou propagandu.

Není to poprvé, co videa ruského prezidenta ukazují na problém s končetinami. Už nesčetněkrát bylo vidět, že prezident má v rukách poměrně zvláštní záškuby, které jen těžce zakrýval třeba při jednání s kubánským vůdcem Miguelem Diaz-Canelem nebo s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem. I tam se zdálo, že má Vladimir Putin v rukách podivný třes. Richard Dearlove, bývalý šéf britské rozvědky MI6, už dříve prohlásil, že podle jeho pozorování vykazuje ruský vůdce příznaky progresivní poruchy nervového systému. Jak vážné to ale může být? To je zřejmě tajemství, které zná jen Putin a několik jeho nejbližších spolupracovníků.

Podivná kravata?

Otazníky také vyvolává podivné chování prezidentovy kravaty na videu. Ta v místech, kde se na obraze potkává s rukama ruského prezidenta, způsobuje podezřelé zrnění. Je to známka toho, že do videa někdo zasahoval? Redakce Čtidoma.cz nechala video zkontrolovat nástrojem Deepware, který odhaluje nejběžnější AI nástroje pro manipulaci s videem. Ten video označil jako pravé. To ale neznamená, že Rusové nepoužili některý z velmi sofistikovaných nástrojů, s jakými si detektor neporadí. Je nanejvýš pravděpodobné, že ruská propaganda nepoužívá něco, co lze stáhnout na internetu, ale to nejlepší, co je na trhu.

V případě kravaty ale zřejmě existuje prozaičtější vysvětlení, které potvrzují i zkušenosti autora článku. Ten mezi lety 2012 a 2018 pracoval jako profesionální videoeditor a se softwarem na úpravy videí má bohaté zkušenosti. Podivné zrnění má zřejmě na svědomí vzor na Putinově kravatě. Kamerový záběr totiž s proužkovanými a dalšími jemnými vzory velmi často interferuje. To je i důvod, proč se v televizi používají naprosto minimálně. Prezidentovi Ruské federace se tak zřejmě jen nikdo neodvážil říci, aby si vyměnil kravatu za takovou, jaká nebude na obraze „zrnit“.

