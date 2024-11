Zabít mě? Přišlo by krveprolití. Objevil se poslední rozhovor Prigožina a Lukašenka o vzpouře proti Putinovi

Kdo se vzepře vůli ruského prezidenta Vladimira Putina, většinou dlouho nepřežije. Kdyby byl na živu, Jevgenij Prigožin by o tom mohl vyprávět své. Šéf žoldáků Wagnerovy skupiny zemřel loni v srpnu za podezřelých okolností při havárii letadla, těsně před svou smrtí si byl ale jistý, že se z průšvihu, kterým si Putina znepřátelil, nějak vykroutí.

Prigožin komunikoval s Lukašenkem

Dokazuje to i telefonát, který se objevil na ruském telegramovém kanále zvaném Moskevská prádelna, jenž je údajně napojen přímo na tajné služby. Nahrávka hovoru má zachycovat Prigožina při konverzaci s Alexandrem Lukašenkem. Lukašenko se jmenoval do role moderátora konfliktu mezi Prigožinem, který v tu dobu táhl se svými muži na Moskvu, a Vladimirem Putinem.

V Kremlu je chaos, říkal Lukašenko

Telefonát začíná řečí Lukašenka právě o Putinovi. „Ještě jsem s ním nemluvil. Celý jeho štáb ovládl chaos. Naše tisková služba učinila prohlášení, pro nás možná škodlivé, že jsem dnes ráno mluvil s prezidentem a řekl jsem, že uděláme vše pro mírové řešení. Že s vámi promluvím, zkusím se domluvit a tak dále,“ popisuje běloruský prezident Prigožinovi. „Trochu jsem provokoval ruskou stranu, že tu mohou být také jiné možnosti, třeba eliminovat Prigožina,“ připouští Lukašenko.

Prigožin: Moje eliminace? To ne!

To Prigožina zvedne ze židle. „Ne, eliminovat Prigožina ne! To by stálo mnoho životů, byla by to katastrofa.“ Z žoldákových slov je cítit zoufalství. „Přesně, přesně,“ odpovídá mu diktátor. „Můžete eliminovat jednoho člověka, ale kolik desítek tisíc lidí by taky zemřelo? Přinejlepším by proti vám zasáhla Národní garda. Ale co zbytek? Netrénovaní lidé. Bylo by to jako v roce 1941. Touhle cestou prostě nemůžeme jít,“ uklidňuje rozrušeného Prigožina Lukašenko.

Řeč se opět vrací k Putinovi. „Myslím, že tyhle návrhy podpoří. Ale pokud je to pro vás lepší možnost, můžeme spustit náš plán. Můžete přijet do Běloruska, usadit se na našich cvičištích. Řeknu, že jsme měli dohody o bojové koordinaci, o odpočinku a tak dále. A vyjádřím svou nespokojenost Putinovi,“ říká odvážně Lukašenko.

Je to jen malý problém, tvrdil Lukašenko

„A dostaneš od něj peníze na výdaje?“ ptá se Prigožin na finance. „Nějak to uděláme. I když přijde o rozum a peníze nedá, nějaké najdeme,“ ujišťuje jej Lukašenko. „Ať platí Poláci, že nejdeme po nich,“ navrhuje v žertu Prigožin. Lukašenko se ke vtipkování přidává a dodává, cynicky řečeno, možná nejméně pravdivou větu celého rozhovoru: „Je tu problém, ale je malý.“

Jak je vidět z Prigožinova přístupu i Lukašenkova chlácholení, nikdo nevěřil, že Vladimir Putin bude chtít zlikvidovat jednoho ze svých věrných přátel a podporovatelů. Jevgenij Prigožin si zřejmě až do poslední chvíle myslel, že svým nátlakem na Kreml dosáhne odstranění tehdejšího ministra obrany Šojgua a dosazení sebe sama na jeho místo. To se ale šeredně spletl, Putin totiž podobné jednání vzal jako zradu.

Neúspěšná vzpoura

Wagnerovci to pár hodin po začátku vzpoury vzdali a za Lukašenkovy asistence podepsali dohodu o urovnání konfliktu. Prigožin uletěl do Afriky a zřejmě chtěl nechat Putina takříkajíc vychladnout, to se však nepodařilo. Když se dva měsíce po začátku vzpoury odvážil vrátit do Ruska, jeho letadlo explodovalo asi sto kilometrů od Moskvy. Spekulovalo se o jeho sestřelení. Putin pak prohlásil, že v těle Prigožina se našly střepiny z granátu. Proběhlo i vyšetřování, nicméně jeho výsledky Rusko nikdy nezveřejnilo. Prigožin měl pohřeb v Petrohradě, nesměla se jej účastnit veřejnost.