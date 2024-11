Utajení synové Vladimira Putina: Takový život nechcete ani pro své úhlavní nepřátele

Synové Vladimira Putina jsou zavření ve zlaté kleci. Doslova. Devítiletý Ivan a pětiletý Vladimir mladší žijí většinou v izolaci. O jejich potřeby se starají „společnosti vlastněné přáteli ruského vůdce“, jak uvádí organizace Dossier Center, jež cituje lidi, kteří chlapce viděli na vlastní oči a stýkali se s nimi. Tuto organizaci založil Michail Chodorkovskij a Dossier Center sleduje trestnou činnost různých osob spojených s Kremlem.

Smutný život v přepychu

Matka obou klučinů má být někdejší olympijská gymnastka Alina Kabaeva. Podle magazínu Forbes sice ona i Putin už víc než deset let jakékoli techtle, natož mechtle popírají, jejich vztah měl ale začít již v roce 2008. Někoho by mohlo napadnout, že být dítkem ruského diktátora má řadu výhod. Do jisté míry to může být pravda. Ovšem život kluků je jinak vlastně velmi smutný, bez přátel a bez lidí, kterým by na nich opravdu záleželo. Pokud samozřejmě nepočítáme „shora“ nařízenou péči, dost možná s hrozbou strašlivé smrti, pokud by se stalo něco, co by jim zkřivilo vlásek na hlavě.

Ivan a Vladimir podle všeho žijí životy v izolaci a naprostém utajení, rodiče mají vídat jen velmi výjimečně. Cestují obrněnými vozidly a vlaky, létají soukromými tryskáči. Odmalička žijí jako rozvědčíci pod dozorem ruské tajné služby, k dispozici mají několik dokumentů, které skrývají jejich pravou totožnost. Netřeba mluvit o tom, že třeba oslava narozenin se rozhodně nepořádá v „mekáči“ a zajít s kámošem na fotbálek nepřipadá v úvahu. Možná tak střelba ostrými na živé terče a nácvik mačkání červeného tlačítka. Vše pod dozorem zasmušilých svalovců s proklatě rychlými kolty u pasu.

Kolik těch dětí vlastně má?

Britský bulvární deník The Sun podotkl, že ani jeden z chlapců nechodí do školy. Zřejmě mají soukromé hodiny v Putinových palácích tak, jak to bylo zvykem u „vznešených“ potomků ruských carů. Podle všeho jsou připravováni na to, že jednou po Vladimiru Putinovi převezmou jeho impérium, proto ovládají němčinu i angličtinu. Kdo ví, jestli to má znamenat, že ruská zem bude někdy sahat až tak daleko, aby do sebe „nasála“ i anglicky a německy mluvící země.

Nicméně i takový „borec“, jakým je Putin krotící medvědy a kdovíco ještě, sem tam udělá drobnou chybičku. Diktátor běžně přiznává pouze dvě dcery, které má s Ludmilou Putinovou. Marii Voroncovové a Kateřině Tichonové má být kolem 40 let. Jenže! „Někteří z mých rodinných příslušníků, ti malí, mluví také plynně čínsky,“ pochlubil se dle The Telegraph během výletu na střední školu v ruském městě Kyzyl. Podle mnohých tím myslel právě své dva syny.

A ještě taková perlička. Kromě zpráv o jeho mužských potomcích existují také spekulace, že má Putin ještě jednu nemanželskou dceru, dnes už taktéž dospělou, jako jsou její nevlastní sestřičky. Její jméno má být Luiza Rozova a říká se, že ji ruský „alfasamec“ počal s bývalou uklízečkou Svetlanou Krivonogikhou. Z té se pak měla stát přes noc velmi bohatá paní.

Co z toho kluka vyroste?

Z informací Dossier Center také vyplývá, že Putinův syn Ivan měl mít velmi rád postavičky od Disneyho. Minulý čas je tu zřejmě namístě, protože mu už asi bylo vysvětleno, že takhle fakt ne. Ruský prezident při mnoha příležitostech veřejně uvedl, že „preferuje karikatury sovětské výroby“. Třeba ruská baba Jaga je také dobrá, i když vyhublá stařena s šedivými vlasy a železnými zuby by nebohého Ivana mohla spíš děsit ze spaní než mu udělat radost.

Podle The Moscow Times se měl Vladimir Putin po narození Ivana nefalšovaně radovat. „Konečně kluk,“ vykřikoval dle webu. Stránky také zmiňují, že se hoch účastnil několika gymnastických soutěží, ovšem jeho výsledky jsou popisovány jako „ne příliš slibné“. Což se ale může brzy změnit, pokud taťka zasáhne a s organizátory soutěže si přátelsky popovídá.

