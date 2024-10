Mohou Severokorejci změnit poměr sil ve válce na Ukrajině? Rusky asi neumí. Rozbor s politologem Svobodou

Severní Korea po dodávkách munice a dalšího materiálu nyní vysílá své vojáky přímo do války s Ukrajinou. Vladimir Putin nemá mnoho možností, kde požádat o pomoc, kromě Íránu, Číny a některých dalších zemí, na něž jsou uvaleny západní sankce.

Severokorejci na Ukrajině

Proto obrací svou pozornost znovu právě na severokorejského totalitáře, který přislíbil a dodal speciální vojenské síly, celkem by se mělo jednat až o 12 tisíc mužů, tento počet se může v budoucnu navýšit. Pro Putina se jedná sice o vítanou pomoc, nicméně reálně několik tisíc vojáků s největší pravděpodobností neobrátí poměr sil jasně ve prospěch Ruska, i kdyby jich bylo více.

Na druhou stranu lze také pochybovat o tom, že Severokorejci hrdě a rádi položí své životy právě za Putina. Severokorejský diktátor Kim Čong-un především sleduje tímto krokem své zájmy a další zabezpečení svého režimu.

Nepopulární mobilizace

Pro Kreml je další vojenská pomoc vítaná, protože mobilizace je v Rusku krajně nepopulární. Web Čtidoma.cz oslovil politologa Karla Svobodu, podle něhož Kreml řeší nyní důležitou věc – věk lidí, kteří jsou ochotní jít do války, postupně roste. Rusko podle něho nabírá za drahé peníze lidi kolem padesátky, což pro vedení války není ideální. Ukazuje to na to, že ani rostoucí akviziční platby nemají patřičný účinek. A jsou drahé.

„Severokorejci mohou být částečným řešením – budou nejspíš levnější, určitě dobře vycvičení, mladí,“ míní Svoboda. Politolog k tomu pro Čtidoma.cz dodává: „Kreml se tím vyhne další mobilizaci. Ta na podzim 2022 byla extrémně nepopulární, vedla k odchodu lidí do zahraničí, poklesu popularity Kremlu. Tady prostě pošlou Severokorejce a mají klid.“

Budou Severokorejci použitelní?

Svoboda poukazuje v této souvislosti na důležité téma, a to skutečnou použitelnost Severokorejců na bojišti. Podle něho bude určitou roli hrát například jazyková bariéra. „Problémy samozřejmě jsou, protože existuje jazyková bariéra, která omezuje jejich použitelnost,“ zamýšlí se Svoboda.

Politolog také upozorňuje pro Čtidoma.cz na to, že Severní Korea bude za svou pomoc na bojišti zcela určitě chtít adekvátní kompenzaci. „Rusko jim za to může poskytnout potraviny, nové technologie nebo některé zbraně. Ve vztahu k Severní Koreji vystupuje jako ta vyspělejší země, což mu dává celkem hodně možností.“

Příchod severokorejských vojáků do války na Ukrajině tak v praxi znamená posílení vazeb Moskvy a Pchjongjangu. Rovněž však může posílit vydírací potenciál Severní Koreje, pokud by se Rusku na bojišti výrazně nedařilo. V současné chvíli na tom ale mohou vydělat oba partneři.

