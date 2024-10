Car Putin jel pochlebovat diktátorovi, porušil jedno z jeho bizarních pravidel

Co platí pro poddané, neplatí pro cara. O to více, když na návštěvu do jedné z nejuzavřenějších zemí světa přijede Vladimir Putin a poruší jedno z bizarních pravidel, která vůdce Turkmenistánu zplodil. Aby Putin vyhověl, musel by si totiž svou obrněnou limuzínu přebarvit nabílo.

Pověrčivý diktátor

Bývalý vládce země Gurbanguly Berdimuhamedow byl extrémně pověrčivý a miloval bílou barvu. Všechny hlavní budovy v Ašchabadu, hlavním městě země, jsou vystaveny z bílého mramoru. V roce 2015 zakázal prezident dovážet auta černé barvy, v roce 2018 policisté všechna černá auta v zemi zabavili, jak vysvětluje web AutoTurkmen.com. Následovala omezení i na ostatní barvy aut a v hlavním městě už prostě nepotkáte jiné auto než bílé. Kvůli rozmaru jediného člověka. Lidé svá auta přebarvili, jinak jim hrozilo zabavení vozu.

Všichni jsou si rovni, Putin rovnější

To vše ale neplatí pro všechny stejně, ačkoliv někdy to doslova může působit jako pěst na oko. V uplynulých dnech na návštěvu přijel ruský prezident Vladimir Putin, aby jednal s íránským prezidentem o situaci na Blízkém východě, samozřejmě se setkal i s turkmenským prezidentem Berdimuhamedowem. A právě na návštěvu k němu přijel v černé limuzíně, jak ukazuje video na síti X. Dostal za to od syna tvůrce bizarního zákona vyčiněno? Asi sotva. A proč Putin zvolil zrovna černý vůz?

Pancéřová ruská limuzína

Nejde totiž o obyčejné auto, ale ruskou limuzínu Aurus Senat, která byla stvořena přímo pro Putina. Nahradila obrněný Mercedes S600, který ruský prezident používal předtím, nicméně zřejmě bylo třeba nahradit západní kus techniky něčím, co bude vypadat více rusky. Ale skutečně jen vypadat, protože limuzína „ruské“ výroby má pod kapotou třeba motor pocházející z Porsche a i další komponenty ze západních aut. Auto pro prezidenta je vybavené pancířem, nočním viděním či šesticentimetrovými neprůstřelnými skly. Putin není jediným uživatelem obrněného Aurusu, jeden z nich sedlá také severokorejský diktátor Kim Čong-un.

Strach o vlastní bezpečnost

Paranoidní Vladimir Putin tak zřejmě nesedne do žádného vozu, který by nebyl doslova pojízdnou pevností, zvláště v posledních letech. Proto zřejmě nepřicházelo v úvahu, aby i v tak tuhém režimu, jako je ten v Turkmenistánu, cestoval čímkoliv jiným než svým Aurusem. Není to však jen otázka bezpečnosti, ale i otázka jakési Putinovy osobní značky. Ten jde příkladem ruským oligarchům a papalášům, kteří se často nechávají zachytit, jak s oblibou používají technické výdobytky prohnilého Západu.

Není to poprvé, co Putin upřednostňuje svou bezpečnost, jeho paranoia v posledních měsících velmi stoupá. Bylo to vidět i na nedávném požadavku, aby jej na summit do Turecka doprovázely po celou cestu ruské stíhačky, nebo rozhodnutí, že nebude prázdniny trávit na svém letním sídle, protože je příliš blízko Ukrajině.

V zemi vládne tvrdý režim

Turkmenistán bývá často přirovnáván k Severní Koreji. Dostat se do země je pro většinu cizinců téměř nemožné. Jediná možnost, jak tenhle prapodivný stát navštívit, je s přísně organizovaným turistickým zájezdem, kdy se mnoho lidí stará o to, abyste viděli přesně to, co si přeje jeho vládce. Serdar Berdimuhamedow vládne zemi, kterou doslova zdědil po svém otci, pevnou rukou. Právě z ruky Gurbangulyho Berdimuhamedowa, otce současného prezidenta, pochází i podivný zákon o barvách aut.