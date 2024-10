Pokuta za bezdětnost. Rusku docházejí vojáci a mluví se o bizarních opatřeních

„Plodnost a demografie se nekoukají na morálku, je to o přežití společnosti," říká Alexejeden z hostů propagandistického programu na televizní stanici Rossija 1, který působí jako sociolog. „Abychom nastartovali demografický růst, bude to stát desítky trilionů rublů a ty peníze prostě někde musíme vzít. Proto by rozhodně měla existovat daň za bezdětnost a měla by být pořádná," navrhuje odborník. Fakticky jde ale o pokutu za bezdětnost.

Částka není pro Rusy malá

„Kolik procent," ptá se moderátor Andrej Norkin. „V tomto případě to bude záviset na příjmu. V absolutních číslech by to mělo být 30 - 40 tisíc rublů na rodinu ročně," odpovídá host. To je v přepočtu 7250 - 9600 korun. V zemi, kde je průměrný měsíční plat kolem 18 tisíc korun to rozhodně nejsou malé peníze. Průměrný plat je ale v Rusku poměrně irelevantní, velmi se liší podle oblasti. V Moskvě se pohybuje okolo 30 tisíc korun, v Dagestánu sotva dosáhne sedmi tisíc. Pro lidi z málo rozvinutých oblastí by tak taková daň mohla být doslova likvidační.

Kvůli Ukrajině zažívá Rusko krizi

Důvod? Kvůli válce na Ukrajině Rusku dochází lidé. Taktika, při které stovky chabě ozbrojených a vycvičených vojáků nabíhají na ukrajinské pozice a umírají minuty potom, co vstoupí na bojiště, si prostě vybírá svou daň. Rusové prostě potřebují kanonenfutr, lidi, kteří jsou na bojišti důležití jen několik minut, dokud jsou naživu a nepřítel se s nimi musí zaobírat.

Platit budou i rodiny s jedináčkem

Ruští „odborníci" však nechtějí skončit lidmi, kteří nechtějí mít děti. Speciální daň by vyměřili i těm, kteří děti ze zdravotních důvodů mít nemohou. „Je to fér," ptá se překvapený moderátor Norkin odborníka. „Nemají děti, musí platit," trvá si na svém sociolog. „A navíc, platit by měly i rodiny s jedním dítětem. Protože normální rodina je se dvěma dětmi. Pokud máte jedno dítě, budete platit redukovanou daň, ale platit budete," zní poslední slova odborníka. Ač je taková daň zvrácená, podle politologa Jana Charváta dává smysl.

Rusko si pálí budoucnost

„Rusko přichází o neuvěřitelné počty mladých lidí, kteří umírají nebo budou zraněni ve válce tak, že v budoucnosti nepomohou budovat ekonomiku. To je obrovský problém, protože Rusko je země, jejíž přirozený přírůstek obyvatelstva rapidně klesá. Pokud to ještě brutálně podpoříte nesmírně těžkou válkou, do které jdete absolutně hlava nehlava, a necháváte tam prostě umřít celou jednu generaci dvacetiletých kluků, tak prostě budete dalších čtyřicet let řešit, že vám tito lidé chybí,“ uvádí Jan Charvát pro ČtiDoma.cz s tím, že země doslova pálí svou budoucnost. Jak ekonomicky, tak demograficky.

Na Ukrajině bojují i Severokorejci

Ruská populace se jen za dobu války povážlivě snížila. Došlo to tak daleko, že Rusko poptává muže, kteří budou bojovat na Ukrajině, v těch nejméně pravděpodobných místech. Třeba v Severní koreji, odkud zřejmě po výcviku v Rusku přijde na ukrajinská bojiště několik tisíc vojáků. Někteří už dokonce po boku Rusů bojují, tvrdí The Guardian. KLDR doteď dodávala Rusku munici a další vybavení.