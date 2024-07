V Severní Koreji zastřelili 30 studentů za sledování jihokorejských filmů

Poprava zastřelením před mnoha diváky. Přesně takový osud potkal 30 studentů, kteří byli obviněni z toho, že si za pomoci balonků se svými bývalými krajany, kterým se povedlo utéct, posílali zakázané filmy. Mnohým ze studentů bylo v době popravy teprve 17 let. Distribuce měla probíhat pomocí USB disků přivázaných na baloncích, které uprchlí Severokorejci odesílali ze Soulu. Pro web Korea JoongAng Daily to prozradil jihokorejský vládní zdroj.

Zahraniční filmy jsou tabu

„Je známo, že severokorejské úřady přísně kontrolují a tvrdě trestají obyvatele na základě tří takzvaných ‚zlých‘ zákonů, včetně zákona o odmítnutí reakční ideologie a kultury,“ řekl ve čtvrtek novinářům úředník ministerstva pod podmínkou anonymity. K popravě mělo dojít už 10. června, informace se však ze země dostaly až teď. Už minulý měsíc měl režim podle stejného zdroje odsoudit „provinilé“ k doživotnímu vězení a smrti.

12 let v lágru za seriál

Začátkem roku se také ve světových médiích objevilo video, kde jsou dva šestnáctiletí chlapci veřejně souzeni za sledování K-dramatu, oblíbeného seriálového žánru jižních sousedů. Veřejnému soudu podle videa přihlížely stovky studentů a také uniformovaní důstojníci, kteří podle BBC „kárali chlapce za to, že nereflektovali chyby, které udělali“. Ani hrozba takových trestů však Severokorejce od sledování zakázaných médií neodradí. Chlapci dostali 12 let v pracovních táborech.

Výše zmíněný zákon „o odmítnutí reakční ideologie a kultury“ vznikl v roce 2020 a je zaměřen právě na distribuci jakýchkoliv jihokorejských materiálů – filmů, videí, písní i knih nebo kreseb. S moderními technologiemi je ale propašovat cokoliv do země podstatně jednodušší než dříve. Režim má sice také lepší technologie, ale díky mezinárodní izolaci je pro něj paradoxně těžší si je obstarat.

Revoluční generace jangmandang

S novými technologiemi se v KLDR začala formovat nová skupina mladých lidí, kteří právě díky ilegálnímu trhu mají přístup k jinak zapovězeným věcem. Dle dokumentu z roku 2017, který jejich existenci odhalil, se jim říká generace jangmadang – podle slova, které označuje ilegální trh, kde Severokorejci provozují svou verzi kapitalismu – a to včetně prodeje zakázaného zboží. Režim s tím nemůže podle jejich vyjádření nic moc dělat. „V socialismu prostě nemůžete mít soukromý obchod. Ale když to na tržišti dělají všichni, prostě donutí stát to tolerovat,“ popisuje praktiky na trhu v dokumentu jedna z uprchlic, které se podařilo přes Čínu utéct do Jižní Koreje.