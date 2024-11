Vlhký sen Rusů. Vyšel nový kalendář se svalovcem Putinem

Putin a Si Ťin-pching zřejmě tajně chodili do posilovny, nebo má malíř bujnou fantazii

Osvalený Putin pózující s neméně svalnatým čínským protějškem, ruský voják zachraňující malé děti. To jsou představy ruských vlastenců zhmotněné v novém kalendáři FSB, který má každý rok oblažit Putinovy poddané a přesvědčit je, že v Rusku je svět ještě v pořádku. A Západ se baví.

Rusko si prostě nedá pokoj. Putinova tajná služba FSB, která se vyvinula z obávané sovětské KGB, opět vydává kalendář. Ten neodráží to, jak Rusko vypadá dnes, ale podobu Ruska, jakou si ji vysnili nejen zpravodajští důstojníci, ale zřejmě i sám prezident. Patrné je to hned z první stránky kalendáře, kde ilustrátoři se zřejmě velmi dobrou představivostí vyobrazili samotného velkého šéfa a prezidenta Ruska.

Putin i Si jako kulturisté

Vypadá to totiž, jako byste hlavu dvaasedmdesátiletého prezidenta nasadili na tělo minimálně o dvacet let mladšího svalovce. Jindy drobný a poslední dobou chatrně vypadající prezident Ruska tu má paže jako medvěd, je opálený a na jeho mužné hrudi je vyobrazeno písmeno Z – symbol invaze na Ukrajinu, jímž jsou vybaveni vojáci, kteří drancují civilní domy a okrádají obyčejné Ukrajince, jejichž zemi napadli. Za Putinem stojí čínský prezident Si Ťin-pching, se kterým si malíř pohrál podobným způsobem – ani on rozhodně nevypadá na jednasedmdesátiletého muže.

Rusko hrozí Indonésii?

Další obrázky v kalendáři jsou na tom s realističností podobně. Na jednom z nich je třeba ruský voják v bojarské helmě, který na meč nabodává svého nepřítele nesoucího na zbroji hned několik vlajek – evropskou, americkou, ukrajinskou, britskou a duhovou, symbol LGBT. Další vlajka je diskutabilní, zřejmě se totiž jedná o vlajku polskou, nicméně tím, že ji autoři na zbroji nepřítele otočili, připomíná spíše vlajku Indonésie. Zbývá než doufat, že si to Indonésané nevezmou osobně. Za povšimnutí také stojí pozadí obrázku – tam totiž hoří americký Kapitol.

Náboženské výjevy

FSB se ale snaží v obyvatelích vzbudit i bohabojnost, když na jednom z dalších snímků kalendáře stojí příslušník speciálních jednotek se sovětským kulometem PKP přes rameno, zatímco nad ním na rozpadajícím se (zřejmě tedy ukrajinském) kostele září pravoslavná ikona panny Marie. Pokud by nebylo jisté, že se skutečně jedná o výtvor jedné ze sekcí FSB, byl by člověk na pochybách, zda nejde o velmi zdařilou satyru.

Kalendář stojí přes 1 000 korun

Pravost obrázků potvrzuje i Anton Geraščenko, bývalý poradce ukrajinského ministra vnitra a expert na ruskou propagandu. „Nejedná se o halloweenské dekorace. Jedná se o kalendář vyrobený ruskou FSB a určený k prodeji. Zajímalo by mě, proč je tam Si Ťin-pching, a ne Kim Čong-un,“ dodává sarkasticky na síti X. Když se kalendář tvořil, zřejmě však ještě angažmá severokorejských vojáků ve válce na Ukrajině nebylo jisté. Kalendář už brzy zamíří do prodeje, podle dostupných informací bude stát 4 500 rublů, což je v přepočtu asi 1 100 korun. Pravděpodobné však je, že čeští příznivci Putina a jeho vidění světa přijdou zkrátka, Česko je koneckonců na seznamu nepřátelských států.

Není to poprvé, co FSB takový kalendář vydává, a ani poprvé, co obsahuje podobiznu Vladimira Putina, který si není absolutně podobný (až na obličej). V minulém ročníku byl například vidět i medvěd budovatel nebo také letos obsazená budova amerického Kongresu, na kterou letí mezikontinentální střela a ruský bitevní vrtulník.

