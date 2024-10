Veletoč Ramzana Kadyrova: Místo mstitele teď dělá Putinovi portýra

Kadyrovův osud v posledních několika týdnech doslova visel na vlásku. Před několika týdny obvinil čečenský vůdce poslance Státní dumy Bechana Barakhojeva a Rizvana Kurbanova a také vlivného miliardáře a senátora Rady federace Sulejmana Kerimova ze spiknutí, které mělo za cíl nechat Kadyrova zabít. Kadyrov jim proto hrozil krevní mstou, starobylým zvykem z muslimského práva šaría.

Kadyrov: ze mstitele vítač

O pár dní později je však všechno úplně jinak a my se můžeme na sociálních sítích dívat na videa, jak Ramzan Kadyrov funguje v podstatě jako zástupce Putina při vítání návštěv na summitu BRICS, kterým chce Rusko světu ukazovat, kolik významných státníků je ještě ochotno vést s Putinem dialog. Žádná krevní msta, žádné brojení proti ruským zákonodárcům, Ramzan Kadyrov prostě ví, kdy je záhodno ukončit žabomyší války v regionu a políbit Putinův prsten. Bojovný Putinův ratlík je pryč, teď čečenský vůdce rozdává úsměvy a polibky, když se vítá s Mohamedem ibn Zájid Ál Nahjánem, vůdcem Spojených arabských emirátů.

Kde se stala změna? Kadyrov si zřejmě uvědomil, že ačkoliv musí hájit svou čest a nemůže si nechat líbit přípravu atentátu na jeho osobu, jeho setrvání v čele Čečenska je závislé hlavně na rozhodnutí Vladimira Putina. A pokud bude vyhlašovat krevní mstu na jeho zákonodárce, nebude se zrovna projevovat jako bezproblémový spojenec.

Rusko chce v Čečensku klid

To připouští i analytik Jiří Vojáček, se kterým jsme se nedávno bavili o možném Kadyrovově konci. Vojáček zastává názor, že případný konec Kadyrova by značil jen výměnu figurek. „Dovolím si tvrdit, že po případné smrti Kadyrova se nic moc nezmění, ten režim tam je tak tuhý, že by vše šlo dál, pokud by to převzal například jeho syn. Ohledně nástupnictví bude důležité, na koho ukáže Kreml, ostatně i současnou garnituru drží u moci Kreml, a kdyby od ní dal ruce pryč, zmizí stejně rychle, jako byla nastolena,“ říká Vojáček s tím, že Rusko bude v Čečensku dále uplatňovat raději taktiku uplácení a šíření propagandy, než aby riskovalo další válku.

Znovu se tak ukazuje, že ač se Kadyrov tváří jako suverén, je na Putinovi závislý mnohem víc, než se zdá a než je ochotný přiznat. Stačí, aby car Putin zavelel, a slavný čečenský válečník funguje na letišti jako jeho portýr.

Zabít Kadyrova? Ani náhodou, tvrdí politici

Tři zákonodárci, kteří měli plánovat Kadyrovovo odstranění, jsou původem z Ingušska a Dagestánu, dvou ruských republik sousedících s Čečenskem. Ti samozřejmě obvinění odmítají, nicméně kdyby bylo pravdivé, Kadyrov jim případnou vlastní smrt i tak poměrně zkomplikoval. „Alláh je mi svědkem, že jsem o tom nic nevěděl,“ řekl Barakhojev podle zpravodajského serveru Fortanga.org, který má disponovat zákulisními informacemi. „Nikdy jsem neplánoval zavraždit ctihodného Ramzana Achmatoviče Kadyrova a všemohoucí je toho svědkem,“ dodal jeho údajný spiklenec Kurbanov. Horkokrevný Kadyrov však už byl jako rozjetá lokomotiva a vyhlásil vůči jeho údajným nepřátelům krevní mstu. Chtěl prostě nechat zabít ty, kteří plánovali jeho vraždu.