Nahá Melania Trump opět na scéně, tentokrát se jí chytli Rusové

Pikantní minulost a odvážné snímky manželky Donalda Trumpa se zase řeší. Tentokrát však ne v USA, ale v Kremlu. Že by Putinovi propagandisté chtěli vyprovokovat Ameriku? Nebo jen Putin a železná panna Skabejevová závidí? Nad odhalenými fotkami Melanie Trump ukazovali úšklebky a náznaky vůči budoucí první dámě Spojených států.

Putin chtěl Harris, ale má Trumpa. A zmatky přicházejí, ještě než se staronový prezident nastěhoval do Bílého domu. Vladimir Putin nejdříve Trumpovi prostřednictvím televizního přenosu pogratuloval, nicméně když pak Washington Post vypustil informaci, že spolu oba vůdci mluvili po telefonu, Kreml ji několikrát kategoricky popřel. Podobný přístup volí i známí ruští propagandisté.

Putinova železná panna

Olga Skabejevová, která je nekorunovanou královnou ruské propagandy na státním kanálu Rossija 1, se spolu se svým kolegou po vychvalování vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách rozhodli, že si na paškál vezmou jeho ženu Melanii. Ta se sice do kampaně před současnými volbami zapojovala minimálně, status první dámy ale opět ponese a pro kremelskou propagandu se v její minulosti nachází několik velmi zajímavých kapitol.

Přežila dva atentáty, tvrdí Rusové

„Melania Trump. Její muž konečně vyhrál a ona se chystá být už podruhé obyvatelkou Bílého domu,“ začali moderátoři svůj projev v domovské televizi holými fakty. Pak ale přitvrdili. „Po šílené kampani v roce 2024, kdy ona i její manžel přežili dva útoky ve Washingtonu, bude čelit mnohem většímu tlaku než v prvním Trumpově prezidentském období,“ pokračují. Jejich informace nemají s pravdou příliš společného – Melania při útocích na Trumpa nebyla a ani jeden z nich se neodehrál ve Washingtonu. Opravdový útok na Melanii ještě přijde.

Vytáhli nahé fotky

„Média předpovídají, že se bude objevovat jen tam, kde ona sama bude chtít. A pokud nebude, prostě zmizí. Je nezávislá a tajemná, vždy podporuje Donalda, ale od politiky se drží dál. Ale takhle vypadala v roce 2000,“ obrátí se moderátor na diváky s šibalským úsměvem a na obrazovce se objeví nahé fotky, které Melania nafotila během své modelingové kariéry. Usmívat se začíná i Olga Skabejevová.

„Na obálce lesklého magazínu GQ leží Melania nahá na zvířecí kožešině. V samotném časopisu jsou sexuální snímky Melanie u letadla i na jeho palubě. Na jedné z fotek leží modelka pouze ve spodním prádle na modrém koberci s velkým vyobrazením státního znaku Spojených států,“ říká moderátor vedle Skabejevové, která už se nepokrytě směje snímkům, které ruská televize samozřejmě ukazuje cenzurované. „Jako kdyby editoři mužského časopisu věděli něco víc o budoucnosti svojí modelky,“ uzavírají moderátoři.

Rusku tohle nepomůže

Co by takové výkřiky do tmy mohly znamenat? Jedno z vysvětlení přináší Anton Geraščenko, ukrajinský poradce ministra vnitra a expert na ruskou propagandu. „Ruští propagandisté ​​se vysmívají budoucí první dámě USA. Nechutná stvoření. Takové levné metody obvykle znamenají nedostatek optimismu v jiných oblastech,“ píše Geraščenko a klade si řečnickou otázku, zda něco takového Rusku skutečně pomůže v případném vyjednávání o ukončení války proti Ukrajině, které chce Trump zařídit. „Silně o tom pochybuji,“ dodává.

Zesměšňování americké první dámy přichází skutečně v nepravou chvíli. Nastupující administrativa Donalda Trumpa totiž bude chtít právě na válce na Ukrajině ukázat svou sílu, a pokud podobné záběry dojdou až k impulzivnímu Trumpovi, Rusku to rozhodně neulehčí. „Záběry z ruské televize jsou směrovány zejména domácímu publiku,“ řekl redakci Čtidoma.cz analytik Jiří Vojáček. Ukazují ale i podle něj na to, že režim je z nového amerického prezidenta viditelně nervózní a netuší, co Donald Trump na Rusko vymyslí.

