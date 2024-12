Polsko jako tanková velmoc, Česká republika jako „chudý příbuzný“

Polsko bylo už v meziválečném období zemí, jejíž armáda patřila v rámci Evropy k těm nejlepším. O několik dekád později se vlastně historie opakuje, zejména kvůli přetrvávající válce na Ukrajině. Protože Varšava investuje masivní prostředky do své výzbroje, zvláštní místo zaujímá obrněná technika, respektive tanky.

Tanky nejen z USA, ale i z Jižní Koreje

Polsko se rozhodlo před několika lety k nákupu 250 amerických tanků M1A2 Abrams v hodnotě přes 100 miliard korun. A to není zdaleka všechno, poněvadž Polsko nechce při rozvíjení svých pozemních zbrojních kapacit spoléhat pouze na amerického partnera. Podepsalo proto dohodu s Jižní Koreou o pořízení 180 tanků K2 Black Panther. Kontrakt v tomto případě činí zhruba 3,4 miliardy dolarů, jak uvedl specializovaný web Defence Industry Europe. Nicméně celkově má dostat Polsko 980 kusů tohoto obrněného vozidla.

To by jinými slovy znamenalo, že by Polsko mělo ve své výzbroji přes tisíc tanků. Když si to například porovnáme s Českou republikou, ta ze srovnání vychází jako „chudý příbuzný“, protože ke konci února tohoto roku disponovala jen 63 tanky T-72 (z toho 30 modernizovanými T-72M4 CZ) a 14 tanky Leopard 2, které Německo dodalo jako dar za naši pomoc Ukrajině. Česká republika pak dostane dalších 14 tanků Leopard 2A4, současně ministryně obrany Jana Černochová jedná o pořízení 77 tanků Leopard 2A8.

K2 jako jeden z nejlepších tanků

Varšava vsadila v případě svých akvizic na jisté řešení. Tank Abrams má bohaté bojové zkušenosti. Vozidlo, které Američané zařadili do výzbroje v roce 1980, prošlo bojovými zkouškami například ve válce v Zálivu, v Kosovu nebo v Afghánistánu a v současné době bojuje na straně Ukrajinců proti ruským okupantům.

Pokud hovoříme o jihokorejském tanku K2, ten sice nemá bojové zkušenosti, přesto je považován vojenskými odborníky za jeden z nejlepších tanků současnosti. K2 vyniká palebnou silou a pokročilým systémem řízení palby, dokáže zdolat i složitější terén a má pokročilou ochranu.

Rumunsko má také zájem

O vozidlo projevilo zájem také Rumunsko. Jak uvedl web Army Recognition, do Rumunska by mohla Jižní Korea prodat 300–500 tanků. K případné akvizici byla nastoupena cesta podpisem dohody o obranné spolupráci, kterou stvrdilo rumunské ministerstvo obrany a jihokorejský výrobce tanku Hyundai Rotem.

Pro Polsko je posilování tankové flotily jednou z priorit. Pokud budou výše uvedené stroje dodány v počtu, ve kterém byly objednány, můžeme bez nadsázky hovořit o Polsku jako o evropské tankové velmoci.

