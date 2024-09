Raketa Zirkon. Putinova střela má úctyhodný dostřel, ale i své slabé stránky

Střela Zirkon, která se může pochlubit maximálním doletem 1 000 km, zapadá do ruské „hypersonické skládačky“, kam patří i Kinžal či hypersonický kluzák Avangard. Zirkon byl poprvé otestován v roce 2017. Rusové vybavili střelou fregatu Admiral Gorškov a při testovacím odpalu v Barentsově moři měl Zirkon údajně zasáhnout cíl vzdálený okolo 500 km.

Rychlý zabiják

Zirkon se však přece jen v konkurenci hypersonických zbraňových systémů vyjímá. Především je velmi rychlý, což v praxi znamená ztíženou úlohu pro nepřátelskou protivzdušnou obranu. Zirkon dosahuje rychlosti až 8 machů, někteří vojenští experti odhadují, že rychlost může činit až 9 machů.

Může nést i jadernou hlavici

Ve fázi startu pohání střelu raketový motor na tuhé pohonné látky, během samotného letu pak náporový motor se spalováním v nadzvukovém režimu – scramjet. Je tedy zřejmé, že vypálení Zirkonu představuje velké riziko, může být použit proti pozemním i námořním cílům, obzvláště více rozměrným. Zirkon může být osazen také jadernou hlavicí, jak uvádí web Army Recognition.

Rusko hodlá vybavit Zirkonem také svá plavidla. Z jeho pohledu pak bude důležitá integrace střely s jaderným raketovým křižníkem Admiral Nachimov. Střel by mohl nést dokonce až 80. Nicméně se perspektivně počítá s tím, že v budoucnu budou Zirkony osazeny rovněž ponorky.

Má i své slabiny

Na druhé straně není všechno zlato, co se třpytí, a přes objektivně velmi solidní potenciál střel existují i jejich slabiny, o nichž Rusové přirozeně veřejně nemluví. I když Putin hovoří o nezničitelnosti střely, podařilo se jich už několik ukrajinské protivzdušné obraně zlikvidovat. Jak napsal server The Kyiv Independent, Ukrajina má prostředky, které jsou schopné poslat Zirkon do věčných lovišť, mimo jiné i za použití amerického mobilního raketového systému Patriot.

Dále panují pochyby o ničivém účinku rakety. Web RBC Ukraine uvedl, že Zirkon je vhodný k ničení chráněných podzemních zařízení. Podle serveru dopadne střela na cíl pod úhlem zhruba 30 stupňů, což na druhé straně značně redukuje penetraci. Zirkon nemá být ani na výši, co se týče přesnosti zásahu a ovládání, respektive navádění.

I přes své slabiny však Zirkony představují v probíhající válce pro Ukrajinu velkou hrozbu, protože Rusko proti ní používá nejen tyto prostředky, ale také hypersonické střely Kinžal a další moderní zbraňové systémy.

Zdroj: autorský článek

