Slováci jdou po české novinářce. Jde o „sektu“, které propadla i dezinformátorka Soňa Peková

Místo aby Slováci zatkli šéfa nebezpečné organizace, který se u nich skrývá, dělají problémy české novinářce. Poté, co investigativci odhalili, že šéf nebezpečné sekty AllatRa sídlí u našich sousedů, by člověk čekal, že proti němu slovenské úřady zasáhnou. Stalo se ale něco úplně jiného a slovenská žalobkyně si došlápla na novinářku Kristinu Cirokovou, autorku podcastu o sektách.

Na skupinu AllatRa upozornila poslední dobou asi nejvíce Soňa Peková, známá postava z doby covidové epidemie, která podle všech indicií právě téhle organizaci podlehla. Podle webu, který sekta ovládá a pro který začala Peková publikovat, se k ní zřejmě přidala. Pod jejím vlivem točila podivná videa, o kterých si můžete přečíst v článku odkazovaném níže.

Sekta působí ve velké části světa včetně Česka skrz projekt Tvořivá společnost. „To je mezinárodní projekt, který na dobrovolnické bázi sjednocuje lidi z více než 180 zemí. Cílem projektu je v co nejkratší době zákonnou a mírovou cestou přejít na nový tvořivý formát společnosti na celém světě, ve kterém život člověka bude nejvyšší hodnotou,“ píše o sobě neurčitě organizace.

Co hlásá AllatRa?

Podle sekty přijde v dalších letech, konkrétně v roce 2036, globální světová krize a na Zemi se přestane dát žít – kvůli mohutným sopečným výbuchům, které prý nastanou. Série výbuchů má začít v Mariánském příkopu a postupně se má rozšířit na celou Zemi. Jediný, kdo má šanci se zachránit, jsou následovatelé učení AllatRy. Podle jejího učení nás zachrání jen bratrství mezi Slovany, protože jsme „vyvolený národ“.

TikTok jako nástroj propagandy

Proti sektě zakročila loni v listopadu policie na několika místech Ukrajiny, odkud AllatRa pochází. „Sekta propaguje své myšlenky prostřednictvím sítě vlastních médií, internetových zdrojů, telegramových kanálů a TikToku. Vedení sekty odjelo díky padělaným dokumentům na jaře 2022 do Evropské unie, odkud dále působí,“ nechal se slyšet mluvčí ukrajinské policie. Místem, kam měl šéf organizace Igor Michajlovič Danilov odjet, je právě okolí přehrady Velká Domaša na Slovensku.

Místo sektářů pronásledují novinářku

A právě tam se Danilova podařilo vypátrat novinářce Kristině Cirokové, reportérce webu Seznam Zprávy. Místo toho, aby slovenská policie šéfa podle mnohých nebezpečné organizace zatkla, tamní justice si pomocí evropského vyšetřovacího příkazu došlápla na výše zmíněnou novinářku. A to dokonce takovým způsobem, že na její výslech, který vedla česká policie, dorazila i slovenská prokurátorka. Vyšetřováni jsou ještě další dva lidé.

Urazilo je označení „sekta“

Čím se měla Ciroková provinit? „To podezření je velmi obecné. Píše se tam, že měla propagovat ideologii antikultovních hnutí a organizací, čímž se měla dopustit zločinu založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení základních práv a svobod,“ říká pro Seznam Zprávy právník novinářky.

Antikultovní hnutí se přitom starají právě o to, aby na podobné organizace bylo vidět. Čím by mohla taková hnutí potlačovat lidská práva, však v tomto případě zůstává velmi nejasné. Podle všeho vadí hlavně to, že Ciroková ve svém pořadu nazývala některé organizace sektami a kulty. Prokurátorka je však skoupá na slovo a ke kauze se nechce příliš vyjadřovat, takže se podobné informace dají jen těžko ověřit. Pronásledování české novinářky je pro slovenskou žalobkyni ale zřejmě podstatně jednodušší než zákrok proti hlavě nebezpečné skupiny, která sídlí přímo v její zemi.

KAM DÁL: Jak mít výjimečný podzim a odpočívat v souladu s přírodou?