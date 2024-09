Jednoduché čínské cvičení dokonale vyléčí vaše tělo i duši. Věda neví proč, ale výzkumy to potvrzují

Ranní cvičení FG v čínském Kantonu. Až do poloviny 90. let byla místa s tisíci praktikujícími docela běžným jevem po celé Číně

„Po pouhém měsíci cvičení Falun Gongu se mi zlepšil stav srdce, krevní tlak se vrátil do normálu a migrény zmizely... S dalším studiem a cvičením zmizely i další nemoci, jako žaludeční vředy, bolesti zad, artritida, nespavost a zánět dásní. Dokonce i můj zánět hltanu a bolesti krku z minulých desetiletí zmizely.“ Toto je jedno z mnoha zaznamenaných svědectví o tom, jak může pomoci praktikování Falun Gongu, zvaného též Falun Dafa.

Zázrak, nebo pověra?

Falun Gong (FG) představil jeho zakladatel Li Hongzhi v roce 1992 a od té doby hnutí přitáhlo více než 100 milionů lidí mnoha národů. Ukázalo se, že se jedná o mocný nástroj pro úlevu od stresu a zlepšení zdraví. Díky svým pozitivním účinkům se FG stal ve světě nesmírně oblíbeným. Mistr Li díky tomu získal mezinárodní uznání. Avšak v jeho vlasti Číně začali být stoupenci tohoto hnutí zanedlouho tvrdě perzekvováni. Vlastně se jedná o největší pronásledované hnutí na světě. A byla to zřejmě obava z jeho popularity, co čínské komunisty přimělo provést rozsáhlý výzkum zdravotních účinků, které cvičení přináší. Slibovali si od něj, že jim pomůže celé hnutí demaskovat jako pověru bez jakéhokoliv reálného základu.

Cvičí všichni, zvláště nemocní

Rozsáhlý zdravotní průzkum Falun Gongu se uskutečnil v pevninské Číně v roce 1998. Průzkum vyplnilo téměř 35 tisíc praktikujících, což znamená, že se jedná o nejsystematičtější a nejúplnější rozsáhlý průzkum léčebných účinků praxe čchi-kungu. Výsledky ukázaly, že FG praktikují lidé z nejrůznějších socioekonomických tříd a s různou úrovní vzdělání. Z toho 72,9 % tvořily ženy, 62,1 % bylo starších 50 let. Na 90 % mělo před praktikováním Falun Gongu četné zdravotní problémy. To naznačuje, že většina lidí začala Falun Gong praktikovat, aby si vyléčila nemoci a zlepšila kondici.

Výrazné zlepšení zdraví, psychiky i morálky

Výzkum dopadl jednoznačně: Výsledky u 31 030 osob (přibližně 90,3 % účastníků), kteří před zahájením praxe trpěli různými nemocemi – od zažívacích potíží přes problémy s kostmi a klouby až po kardiovaskulární onemocnění – rozdělili výzkumníci do tří kategorií: úplné uzdravení, zmírnění příznaků nemoci a žádná změna. V provincii Guangdong, Pekingu a Dalianu došlo u 23 619 z 28 517 (82,7 %) praktikujících k úplnému uzdravení všech onemocnění, u 4 616 (16,2 %) došlo k určitému zlepšení a u 336 (1,2 %) praktikujících nedošlo k žádným změnám. Celková účinnost praktikování Falun Gongu při léčení nemocí činila v těchto oblastech 98,8 %.

Tento zdravotní průzkum také prokázal, že psychický stav účastníků se výrazně zlepšil poté, co začali praktikovat FG. Na 86,5 % praktikujících v Pekingu a provincii Guangdong zaznamenalo pozoruhodné zlepšení svého charakteru a morální úrovně.

Dalším důležitým zjištěním bylo, že během praktikování Falun Gongu většina praktikujících zanechala svých zlozvyků. Například 99,5 % praktikujících ve Wuhanu přestalo kouřit, pít alkohol a hrát hazardní hry. Pokud se však praktikujících zeptáte, zda je pro ně motivací ke kultivaci stát se zdravějšími, odpoví vám možná překvapivě: „Ne, to, že jsme zdraví, je pouze vedlejší produkt naší praxe.“

Falun Gong v ČR

Praktikující FG již řadu let působí i v ČR. Zeptal jsem se i své známé, paní Světlany K., jak jí praktikování této cesty osobně pomohlo. „Falun Gong jsem začala praktikovat v roce 2008. V té době jsem trpěla tetanickým syndromem, bolestmi zad, poruchou tvorby krve. Měla jsem bolestivé tetanické záchvaty, při kterých jsem měla poruchy vidění, silné křeče a bolesti hlavy, zvracela jsem. Musela jsem často vyhledat lékařskou pomoc, volat sanitku. Jednoho dne mi kamarád přinesl knihy Dafa (Zhuan Falun a Falun Gong) a USB flash, kde bylo nahráno všech devět přednášek a cvičení. Zaposlouchala jsem se do přednášek, začetla se do knih a začala ihned podle internetu cvičit. Tato kultivační praxe mě zaujala natolik, že jsem si zhruba až po měsíci studia a cvičení uvědomila, že mě už dlouho vůbec nebolí hlava, je mi mnohem lépe a jsem plná energie. Od té doby jsem neměla ani jeden tetanický záchvat. Záda mě nebolí, krev je také, jako zázrakem, v pořádku. Falun Dafa se řídí principy Pravdivost – Soucit – Snášenlivost a to je hlavním pilířem této praxe. Pokud se řídíme těmito principy, jsme v souladu s Vesmírem.

Falun Gong se předává zdarma, všechny materiály jsou dostupné na stránkách falungong.cz. Tam také najdete kontakty na cvičební místa po celé ČR.“

Připojujeme i odkaz na stránku PETICE, kde je možno podepsat petici za záchranu života praktikujících Falun Gongu, kteří jsou v Číně zabíjeni v procesu násilného odebírání orgánů za účelem komerčních transplantací.

Kultivace jemné vesmírné energie

Falun Gong tvoří jednu z větví čínského čchi-kungového systému, který hluboce proměňuje mysl a tělo. Cvičení jsou podobná jiným východním cvičením, jako je třeba tchaj-ťi. Čínské parky bývají za úsvitu plné lidí, kteří je praktikují.

Čchi-kung (stejně jako tradiční čínská medicína) vychází z představy, že vesmírem i lidským tělem prochází jemná energie čchi. Pokud se její proudění v lidském těle někde zadrhne, po nějakém čase se v tomto místě rozvine zdravotní problém. Cílem cvičení je tedy harmonizovat čchi, umožnit její volné proudění v těle a sladit ji s vesmírným prouděním. FG ale již pracuje s energií gong.

Falun Gong se odlišuje od jiných čchi-kungových praktik i v tom, že kromě úsilí o tělesné zdraví a zdatnost se snaží dospět k větší moudrosti a osvícení. K těžkostem a utrpení přistupují praktikující jako ke způsobu, jak zaplatit a rozpustit svou karmu, kterou chápou jako hlavní příčinu nemoci. To je také důvodem, proč se musí chovat v souladu s principy vesmíru.

FG obsahuje pět cvičení, v nichž je zahrnuta i meditace. Tři z nich obsahují fyzické pohyby, zatímco zbývající dvě vyžadují, aby člověk v tichosti a delší dobu setrval v určitém fyzickém postoji. Tato cvičení mají výrazný a pozitivní vliv na duševní a fyzickou pohodu a jsou navržena tak, aby se vešla do rozvrhu náročného životního stylu. Pohyby jsou účinné a prospěšné pro všechny věkové kategorie, přestože jsou jednoduché, jemné a snadno se je naučíte. Ve FG se nepraktikují žádná dechová cvičení.

Praktikující usilují o to, stát se lepšími lidmi v každém prostředí a za všech podmínek. Pracují na tom, aby se zbavili starých zlozvyků jako hněvu, alkoholu, kouření, úzkosti, strachu, žárlivosti nebo touhy po osobní slávě a výhodách. Více se dočtete na webové stránce.

Vyzkoušet Falun Gong může každý

I na Západě se dnes stále více lidí rozhoduje pro alternativní léčbu. Platí to zvláště tam, kde tradiční medicína nedokáže pomoci. K nejvýznamnějším alternativám patří ty, které fungovaly již ve staré Číně: tradiční čínská medicína a čchi-kungová cvičení. Výzkumy naznačují jejich účinnost. A vyzkoušet a přesvědčit se osobně může každý.

Zdroj: autorský článek. Autor sám již řadu let praktikuje cvičení Falun Gong

