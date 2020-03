Majitelka továrny na kabelky Eva Šedinová: Na pomoc státu nespoléháme, vždyť ani neoslovili české podniky

Společnost Elega, která se zabývá výrobou kožených kabelek a doplňků, je se svými 70 zaměstnanci největším výrobcem kožené galanterie v Čechách. Eva Šedinová je na krize zvyklá, rozhodně se v ní neocitla poprvé. Tato drobná dáma si na nepřízeň osudu musela zvyknout záhy po tom, co ztratila manžela, a ona se tak ve čtyřiatřiceti s malým dítětem stala majitelkou podniku.

„Privatizační úvěr 23 milionů korun jsme zís­kali od tehdejší IPB banky a sedm milionů na provoz nám půjčila Záruční a rozvojová banka. Ručili jsme tehdy veškerým svým majetkem,“ vzpomíná Šedinová, která do té doby v podniku pracovala jako vedoucí výroby.

Dodavatelé kůži z Itálie, export i do Německa

S obrovskou pokorou vede společnost i teď, o téměř 30 let později. „Chceme hlavně pokračovat v tradici. Držet si kvalitu výrobků, za kterou se nemusíme stydět, a také dokázat lidem poskytovat práci. Bohužel u posledního bodu dnešní dny ukazují, že je to nelehký úkol. Jsme schopni vyrábět 400 kabelek týdně. Zajistit však tolik práce v těchto dnech je téměř nereálné. Všichni naši zákazníci zavřeli své prodejny, ať už tuzemští, tak ti zahraniční.” Problémem je také to, že hlavní dodavatelé kůže pro výrobu sídlí v Itálii a velká část kabelek se exportuje právě tam a do Německa.

Odhady, o kolik firma přijde, zatím nejsou. „Nedá se to vyčíslit, protože ještě vyrábíme nasmlouvané zboží. Ale všichni chtějí prodlužovat splatnosti, jelikož nikdo nemá peníze na zaplacení. Ani tuzemští, ani zahraniční zákazníci.“

„Výrobu kabelek jsme proto museli omezit. Naši odběratelé mají zavřené prodejny, takže kabelky nikdo neprodává. Hledali jsme urychleně práci pro naše zaměstnance a jediné, po čem je aktuálně poptávka, jsou roušky. Museli jsme tedy sehnat materiály a každý, kdo je schopen dělat roušky, vyrábí je,“ říká Šedinová. Sama se nebojí zasednout za šicí stroj, kde teď aktuálně tráví celé dny.

Proč stát neoslovil české podniky?

Jenže materiál na roušky je teď nedostatkové zboží. České textilky jedou naplno. „Mrzí nás, že ani stát nepoptává české výrobky. Je tu tolik schopných firem, které se dokázaly tak rychle přeměnit z výroben téměř čehokoliv na výrobu roušek a ochranných materiálů, ale nikdo nedostal poptávku. Zatím nevíme ani, co bude příští týden, natož za měsíc, dva. Aktuálně se snažíme lidi držet stále v práci a doma je pouze deset procent lidí. Stále čekáme na podmínky, za jakých můžeme lidi nechat doma dle slibovaného Kurzarbeitu, který by měl být stanoven snad tento týden.“

Plán na obnovení chodu firmy je prý stejný jako ten při jejím založení - hlavně vydržet. „Na pomoc státu se nespoléháme. V médiích sice proběhlo mnoho slibů, ale dokud nejsou peníze na účtě, jsou to pouhé sliby, a tak se snažíme zajistit co nejvíce práce. Věříme v lepší zítřky,“ doplňuje Eva Šedinová.

Nikdo neví, co bude dál

V tuto chvíli je šití roušek jedna z velmi mála možných cest, jak udržet výrobu v běhu. „Snažíme se hledat alternativní produkty výroby, abychom sehnali práci pro naše lidi na co nejdelší dobu. Nikdo neví, jak dlouho tyto problémy zůstanou. Nikdo nemá chuť kupovat kabelky, nikdo neví, co bude.“

V polovině března měla firma představit nové kolekce pro jaro a léto. V té době se ale uzavřely prodejny. „Takže celou novou kolekci máme na skladě a nemohli jsme ji zatím zaslat našim zákazníkům. Otázka je, kdy se prodejny otevřou a zda o toto jarní zboží ještě bude vůbec zájem,“ uvažuje Šedinová. Zásadní pro její společnost bude také to, zda se vůbec najde kupní síla, která by o zboží měla zájem. Kdyby současný stav brzy neskončil, ohrožena pak bude i podzimní a zimní sezona, což už by mohlo znamenat doslova existenční starosti.