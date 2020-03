Dermatolog Kučera: Pro kvalitní pleť si pod roušky dávejte hydratační krém a nestresujte se

Většina lidí musela omezit rekreační pobyt venku. A ten je často spojen s relaxací nebo sportem. Výpadek těchto aktivit se může vlivem narůstajícího stresu odrazit na pokožce. Je proto důležité nepřestat o pleť pečovat, i když nemusíme ráno vyrazit do práce, a zachovat si stejnou rutinu, jako kdybychom měli normální režim.

Hodně spěte a nezapomeňte na vitamíny

Může to působit jako zbytečnost, když jsme celý den jen v rodinném kruhu a pracujeme z domova, ale opak je pravdou, zejména v tomto stresovém období je potřeba větší péče, protože stres se velmi brzo může projevit na kůži. I pro psychiku je dobré nepolevit ze zavedených zvyků a dále se chovat tak, jako bychom se ráno chystali do práce. Současně je velmi důležité dostatečně a kvalitně spát a dle možností si zachovat pestrou stravu bohatou na čerstvé ovoce a zeleninu. To všechno je důležité pro náš imunitní systém, ale také pro naši pleť.

V dnešní době nelze vyjít ven bez zakrytí spodní části obličeje. Může dojít k podráždění pokožky? „Roušky bývají naštěstí poměrně vzdušné a nedráždivé. Vzácně by mohlo dojít k mírnému podráždění kůže v místě tření nebo k jejímu zapaření. Kůži můžeme chránit aplikací hydratačních krémů, případně si během dne několikrát „pouze“ opláchnout obličej vlažnou vodou a znovu nanést hydratační krém,“ říká MUDr. Jan Kučera z Perfect Clinic Dermatology.

Volte vhodné doplňky stravy

V současné době je důležité udržet v jídelníčku pestrou stravu bohatou na ovoce a zeleninu. Známá středomořská dieta je obecně velmi prospěšná. Ovoce a zelenina navíc obsahují řadu karotenoidů, z nichž neznámější je beta-karoten. Tyto antioxidanty mají při pravidelné konzumaci blahodárný vliv na pleť, a mimochodem dokonce jí mohou dodat slabě zlatavý nádech. Z doplňků stravy je určitě vhodný vitamín C a případně i již zmíněný beta-karoten.

Co dělat, když nám dojde krém?

V současné době mohou nastat situace, že nám dojde krém, který neseženeme v lékárně ani drogérii. Jak nejlépe postupovat, aby lidé, kteří mají například velmi citlivou pokožku, příliš nepocítili změnu? Nejlepší je samozřejmě zůstat věrný již vyzkoušenému produktu a například si ho zkusit objednat přes internet.

„Jinak v principu změna krému nemusí pleti vadit, ale u citlivé kůže je častokrát obtížné najít vhodné přípravky, které jsou dobře snášeny. Proto bych při nákupu nějakého nového produktu na přechodné období určitě radil nový přípravek nejprve otestovat, než se bude aplikovat na obličej. Ideální je nanášet testovaný přípravek na vnitřní plochu předloktí 2x denně po dobu 2 až 3 dnů. A pokud se neobjeví žádné podráždění, tak by mělo být bezpečné přípravek aplikovat na obličej,“ doktor Kučera.

Používejte krémy s minerálním filtrem

V posledních dnech lidé koukají na monitory telefonů či počítačů více než jindy. Přeci jenom je to v současnosti nejlepší způsob, jak komunikovat s okolím. Mnoho lidí ale má obavu, že modré světlo obrazovek může mít negativní vliv na pleť. Je pravda, že v poslední době se objevuje řada studií, které prokázaly, že modré světlo z obrazovek může mít podobný vliv na stárnutí pokožky, jako má UV záření. V této oblasti se intenzivně bádá a zatím nemáme úplně jednoznačné závěry, ale je pravděpodobné, že v budoucnu se budeme před intenzivním modrým světlem z obrazovek více chránit.

Krémy, které se nyní používají jako ochrana před sluncem, nás většinou před modrým světlem příliš nechrání a specifické krémy proti modrému světlu jsou teprve ve fázi vývoje. „Opalovací krémy, které dokáží chránit před modrým světlem, jsou přípravky s minerálním UV filtrem, někdy také označované jako anorganické filtry. Ty se používají hlavně u dětí, protože prakticky nevytváří alergické reakce. Jenomže dospělí je někdy nechtějí používat, protože mohou zanechávat mírně bělavé zabarvení na kůži. Případně lze také použít make-up nebo BB krém s minerálním UV filtrem,“ dodává dermatolog MUDr. Jan Kučera.

