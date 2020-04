Mám příznaky a chtěl jsem se nechat testovat. Odmítli, přitom mám doma malé dítě s horečkou

Nestálo by za to férově říct, že se testují jen senioři a lidé z rizikové skupiny?

/KOMENTÁŘ/ Jsem dnes již 10. den v karanténě, která mi byla nařízena z důvodu podezření na onemocnění COVID-19 mou ošetřující lékařkou a po konzultaci s krajskou hygienickou stanicí. Testy mi byly odmítnuty z důvodu, že suchý dráždivý kašel a zvýšená teplota jsou zcela běžné a není důvod testovat. Jsem ve společné domácnosti s jedenáctiletým dítětem které mělo 39.5 horečku, zvracelo a bylo mu velmi zle.

Ani po třech dnech nonstop volání k mé ošetřující lékařce, k dětské lékařce a na hygienickou stanici se mi stále nepovedlo docílit toho aby nás buď přijel otestovat mobilní tým anebo nás přijali na testy ve fakultní nemocnici Brno Bohunice. Praktická lékařka je zoufalá protože ona se podřizuje rozhodnutí krajské hygienické stanice a ta nám sdělila že testovat není třeba protože vše co máme za problémy jsou zcela běžné problémy zdravých lidí a akorát prý máme být v izolaci a nevycházet z domu.

Dokonce mi překlasifikovali karanténu

Po dalším dni a několika telefonátech s mojí obvoďačkou mi bylo sděleno, že nesplňuji podmínky pro přijetí na testy, protože jsem nepřijel z Itálie a jako řidič MHD jsem určitě nemohl přijít do kontaktu s někým, kdo by mohl být infekční. Do toho nemám teplotu osmatřicet a vyšší takže možnost testovat mě či celou naši domácnost se tím automaticky zamítá.

Když jsem tlačil na to, že jsem řidič MHD, který by v případě, že by byl infekční mohl nemoc roznášet dále, tak to bylo také zamítnuto. Celá karanténa byla překlasifikována na karanténu z důvodu nachlazení, namísto původního COVID-19. Nechápu celý tento systém, který tvrdí, že je důležité testovat, testovat a testovat...

Na testy přitom nikoho, kdo právě neumírá, pustit nechtějí. Tak koho tam teda testují? Musím umírat? Je to jedna velká komedie a dokud to nezačnete řešit osobně, tak byste těm kecům z televize skoro uvěřili.

